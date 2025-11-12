В Госдуме предложили обязать врачей сообщать о нелегальных мигрантах
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому медицинские работники будут обязаны передавать сведения о иностранных гражданах, не имеющих действительного медицинского полиса, органам внутренних дел. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Документ расширяет основания для предоставления сведений, составляющих медицинскую тайну, в отношении иностранных граждан. МВД получит право получать информацию о мигрантах, которые обращаются за бесплатной медицинской помощью, включая экстренные случаи и родовспоможение. Авторы законопроекта отмечают, что существующая практика несправедлива по отношению к гражданам РФ и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, финансируемую из бюджета.
По предварительным оценкам, суммарный ущерб от нелегального использования медицинских услуг иностранцами может достигать примерно 500 миллиардов рублей, отмечают парламентарии.
Читайте также: