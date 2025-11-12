В Госдуме предложили обязать врачей сообщать о нелегальных мигрантах

12 ноября 2025, 11:39

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому медицинские работники будут обязаны передавать сведения о иностранных гражданах, не имеющих действительного медицинского полиса, органам внутренних дел. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.