В Петербурге сожгли полтонны кокаина на сумму более 5 млрд рублей

14 июля 2025, 17:37

В Санкт-Петербурге сотрудники управления ФСБ сожгли 530 кг кокаина

Фото: Istock/mofles

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ сожгли на специальном испытательном полигоне 530 килограмм кокаина, стоимостью более 1 миллиарда рублей. Об уничтожении наркотиков, изъятых в рамках расследования нескольких уголовных дел, сообщили в пресс-службе УФСБ по городу и Ленинградской области.