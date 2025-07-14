В Петербурге сожгли полтонны кокаина на сумму более 5 млрд рублей
В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ сожгли на специальном испытательном полигоне 530 килограмм кокаина, стоимостью более 1 миллиарда рублей. Об уничтожении наркотиков, изъятых в рамках расследования нескольких уголовных дел, сообщили в пресс-службе УФСБ по городу и Ленинградской области.
Наркотическое вещество в огромном объёме было уничтожено в плановом порядке на специализированном полигоне одного из городских предприятий. В спецслужбе подчеркнули, что обвинительные приговоры по всем уголовным делам, к которым относился изъятый кокаин, уже вынесены.
Отмечается, что мероприятие было согласовано с комитетами по здравоохранению и природопользованию, а контроль за процедурой уничтожения осуществляла специальная межведомственная комиссия. Утилизацию наркотического вещества провели в строгом соответствии с законодательством РФ.
Ранее сообщалось об инциденте в Ступино, где задержали машину с грузом наркотиков.
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