В Томске женщину задержали за кражу 30 кг мяса из магазина
Жительницу Томска задержали за кражу 30 кг мяса с прилавка магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина, подойдя к прилавку с мясом, начала складывать полуфабрикаты в пакет. Томичка не оплатила продукты и спешно покинула магазин, отметили в ведомстве. Сумма ущерба составила более 11 тыс. рублей.
На следующий день местная жительница также попыталась похитить мясо с прилавка, однако на выходе из магазина ее задержали полицейские. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
