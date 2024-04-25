В ГД пояснили идею ограничить продажу алкоголя в майские праздники

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает необходимым ограничить продажу алкогольной продукции в майские праздники, считая, что россияне не должны в выходные дни сосредотачиваться на выпивке.
По его словам, в праздничные дни важнейшим должен оставаться созидательный фактор.
Таким образом, депутат уверен, что необходимо ограничить продажу алкогольной продукции на время майских праздников. Такая мера, по мнению Хамзаева, сыграет позитивную роль для россиян.
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«Есть практика ограничения продажи алкоголя в праздничные дни разного уровня в регионах. Хотелось бы, чтобы мы на этом акцентировали внимание. 9 Мая — священный праздник. И хотелось бы, чтобы этот день (граждане — ред.) больше на созидание потратили, потратили на память», — заявил Хамзаев в беседе с RT.
Таким образом, депутат уверен, что необходимо ограничить продажу алкогольной продукции на время майских праздников. Такая мера, по мнению Хамзаева, сыграет позитивную роль для россиян.
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Элина Позднякова