«Каждый год меняют бордюры у нас»: Силуанов раскритиковал неэффективность трат на ЖКХ и ремонты дорог в России

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Минфин России призвал регионы повысить эффективность расходования бюджетных средств в строительной, дорожной и коммунальной сферах. C заявлениями на расширенном заседании президиума Госсовета выступил министр финансов Антон Силуанов, посвящённом инфраструктурному развитию.
Силуанов отметил, что ключевыми задачами являются увеличение производительности труда и оптимизация затрат.
Ранее сообщалось, что израильский истребитель во время боевого вылета для ударов по сектору Газа по ошибке сбросил авиабомбы на собственную территорию. Инцидент произошёл из-за технической неисправности самолёта.
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«То, что мы видим — что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас. Повышать эффективность нужно тех денег, за которые как раз отвечают субъекты Российской Федерации, муниципалитет», — указал он.Министр подчеркнул, что регионы должны активнее задействовать собственные бюджеты для финансирования проектов.
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«Многие регионы предлагали: давайте на то выделим, давайте ту категорию включим дополнительно, расширим здесь. Я всегда говорю, пожалуйста, коллеги, у вас есть свои бюджеты, у вас есть свои возможности финансовые, участвуйте, в ваших же полномочиях», — добавил он.Особое внимание, по словам Силуанова, необходимо уделить эффективности ЖКХ и строительства жилья. Он призвал глав субъектов РФ навести порядок в этих отраслях, сократив нерациональные траты и внедрив современные технологии.
Ранее сообщалось, что израильский истребитель во время боевого вылета для ударов по сектору Газа по ошибке сбросил авиабомбы на собственную территорию. Инцидент произошёл из-за технической неисправности самолёта.
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Мария Моисеева