В Краснодаре мигранты чуть не задавили беременную женщину во дворе
В Краснодаре беременная местная жительница попыталась остановить нелегальных мусорщиков, свозивших строительные отходы под окна жилых домов. Мужчины на «Газели» без номеров отреагировали агрессивно и едва не наехали на женщину.
По словам местных жителей, неизвестные рабочие в течение нескольких дней свозили к контейнерам горы строительного мусора. Когда жильцы решили самостоятельно навести порядок, первой на защиту двора вышла беременная квартальная. Женщина перегородила дорогу машине в ожидании полиции, однако водитель попытался её объехать, резко нажав на газ. Свидетели отмечают, что будущая мама чудом избежала травм, но у неё случился нервный приступ, и вскоре её увезла скорая помощь.
Местные жители требуют наказать виновных и усилить контроль за незаконным вывозом строительного мусора во дворы жилых домов, пишет Telegram-канал «ЧП Краснодар».
Полиция начала проверку.
Читайте также: