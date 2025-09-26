В Краснодаре мигранты чуть не задавили беременную женщину во дворе

26 сентября 2025, 18:40

Фото: iStock/rep0rter

В Краснодаре беременная местная жительница попыталась остановить нелегальных мусорщиков, свозивших строительные отходы под окна жилых домов. Мужчины на «Газели» без номеров отреагировали агрессивно и едва не наехали на женщину.