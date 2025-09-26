Мигрант пытался изнасиловать женщину и пырнул ножом ее мужа во Владивостоке
Во Владивостоке произошёл инцидент: водитель, мужчина, представившийся высококлассным специалистом из Средней Азии, напал на супружескую пару. Об этом пишут местные СМИ.
По словам женщины, они с мужем поймали его случайно, когда не могли найти такси, и в знак благодарности пригласили к себе, чтобы накормить и угостить. За столом распивали, всё шло нормально, пока женщина не пошла спать. Она проснулась от того, что на ней кто‑то лежал и раздвигал ноги. Это был злоумышленник.
На крики проснулся муж и попытался выгнать гостя, но тот достал нож и несколько раз ударил его по голове, шее и в область сердца и печени. По словам жены, кровь плескалась по коридору, Павел упал и пытался защищаться. Затем ему удалось добраться до кабинета, откуда он выстрелил в нападавшего из травматического пистолета.
В результате две резиновые пули попали мужчине в голову — у него ушиб мозга.
Павел получил тяжёлые повреждения: четыре глубоких ножевых ранения, сотрясение мозга и значительную кровопотерю, его экстренно прооперировали. Спустя 20 дней семья узнала, что уголовное дело возбудили в отношении приморца, а водителя признали потерпевшим — именно из‑за попадания в голову двух резиновых пуль ему диагностировали мозговой ушиб.
