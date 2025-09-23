В Госдуме предложили подключить «Госуслуги» к контролю за алиментами

23 сентября 2025, 12:06

Депутат Милонов выступил за автоматическое взыскание алиментов через «Госуслуги»

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внедрить оплату алиментов через портал «Госуслуги». В беседе с NEWS.ru он заявил, что подобный механизм поможет сделать процесс более прозрачным и дисциплинирующим для должников.





По мнению парламентария, платформа государственного сервиса позволит наладить чёткий контроль над начислением и поступлением выплат, а также автоматически фиксировать просрочки.





«Оплата должна идти через систему государственного учёта. И если оплата не происходит, то у человека автоматически возникает задолженность, как при неоплате автоштрафов или ЖКУ. Если должник не переведёт средства вовремя, то последуют различные негативные последствия», — подчеркнул Милонов.