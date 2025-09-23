В Госдуме предложили подключить «Госуслуги» к контролю за алиментами
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внедрить оплату алиментов через портал «Госуслуги». В беседе с NEWS.ru он заявил, что подобный механизм поможет сделать процесс более прозрачным и дисциплинирующим для должников.
По мнению парламентария, платформа государственного сервиса позволит наладить чёткий контроль над начислением и поступлением выплат, а также автоматически фиксировать просрочки.
«Оплата должна идти через систему государственного учёта. И если оплата не происходит, то у человека автоматически возникает задолженность, как при неоплате автоштрафов или ЖКУ. Если должник не переведёт средства вовремя, то последуют различные негативные последствия», — подчеркнул Милонов.Он пояснил, что при накоплении долга сумма может увеличиваться, а в перспективе — привести к блокировке всех банковских карт и счетов неплательщика. Такие меры, по его словам, станут действенным стимулом для исполнения обязательств, назначенных судом.