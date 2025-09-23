В российском регионе после массового ДТП взорвалась фура
Три большегрузных автомобиля и машина марки «Газель» столкнулись на участке трассы Р-254 вблизи Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
После аварии одна из фур взорвалась. Водитель легкового транспортного средства погиб, получив серьёзные повреждения, не совместимые с жизнью. Сотрудники ГИБДД и следователи оперативно прибыли на место происшествия, выясняют причины случившегося.
Ранее стало известно, что автомобиль российского телеведущего и журналиста Дмитрия Диброва попал в ДТП. Известно, что актер неоднократно становился участником аварий.
До этого в Ярославской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, пятеро получили травмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
