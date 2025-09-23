В российском регионе после массового ДТП взорвалась фура

23 сентября 2025, 10:04

Фура взорвалась после массового ДТП на трассе Р-254 в Новосибирской области

Фото: iStock/BogdanV

Три большегрузных автомобиля и машина марки «Газель» столкнулись на участке трассы Р-254 вблизи Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.