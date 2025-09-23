Достижения.рф

В российском регионе после массового ДТП взорвалась фура

Фура взорвалась после массового ДТП на трассе Р-254 в Новосибирской области
Фото: iStock/BogdanV

Три большегрузных автомобиля и машина марки «Газель» столкнулись на участке трассы Р-254 вблизи Новосибирска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.



После аварии одна из фур взорвалась. Водитель легкового транспортного средства погиб, получив серьёзные повреждения, не совместимые с жизнью. Сотрудники ГИБДД и следователи оперативно прибыли на место происшествия, выясняют причины случившегося.

Ранее стало известно, что автомобиль российского телеведущего и журналиста Дмитрия Диброва попал в ДТП. Известно, что актер неоднократно становился участником аварий.

До этого в Ярославской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, пятеро получили травмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0