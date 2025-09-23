В Москве трёхлетняя девочка чудом осталась жива, упав с высоты 10-го этажа
В Москве трёхлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа дома на улице Удальцова. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Ребёнок упал на козырёк подъезда. Спасатели МЧС обнаружили девочку на этом навесе. Они аккуратно уложили её на спинальный щит, спустили на землю и передали бригаде скорой помощи.
На место происшествия прибыли следователи. Они начали проверку. Правоохранители выясняют, где находились родители пострадавшей в момент падения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Медики доставили ребёнка в больницу. Врачи оценивают состояние девочки как тяжёлое и продолжают бороться за её жизнь.
