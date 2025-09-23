В Москве трёхлетняя девочка чудом осталась жива, упав с высоты 10-го этажа

23 сентября 2025, 10:39

В Москве трёхлетняя девочка выжила после падения с 10 этажа

Фото: Istock/Solomiia Kratsylo

В Москве трёхлетняя девочка выжила после падения с десятого этажа дома на улице Удальцова. Подробности сообщает РЕН ТВ.