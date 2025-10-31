В России резко дорожает шампанское
Шампанское в России резко подорожало за 2025 год. К Новому году прогнозируется ещё больший рост цен, сообщили эксперты компании АТОЛ в беседе с Telegram-каналом Baza.
Средняя стоимость главного новогоднего напитка в октябре этого года составила 1039 рублей за бутылку, что на 11% выше показателей прошлого года.
Для сравнения, в 2024 году с октября по декабрь цена на шампанское выросла на 7%. В этом году аналитики прогнозируют дополнительное повышение в среднем на 10% к Новому году, отмечая сезонный рост спроса и инфляционные факторы.
Эксперты рекомендуют россиянам закупаться напитками заранее.
