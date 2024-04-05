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В Госдуме призвали пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов

Депутат Толстой: необходимо пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов
05 апреля 2024, 12:59
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой указал на необходимость пересмотра принципов привлечения трудовых мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, он выступил за отмену системы патентов.

Толстой призвал сократить срок пребывания низкоквалифицированных специалистов в России. По его мнению, он должен быть ограничен сроком действия трудового договора. По его истечении мигрантов должны обязать покинуть страну.


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#работа
#россия
#правила
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Вдову Навального* уличили в алкоголизме
Лидером несистемной оппозиции может стать дочь Навального* Дарья
05 апреля 2024, 13:22

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

На фоне проблем с алкоголем у Юлии Навальной на роль лидера несистемной оппозиции готовят её дочь Дарью.
По данным RT, Навальная не справляется с ролью лидера, предпочитая светские мероприятия политической деятельности. Также доверие к ней сильно упало из-за проблем с чрезмерным употреблением алкоголя.

Западные кураторы заявляют, что на роль лидера больше подойдёт её дочь – 23-летняя Дарья Навальная. Она окончила Стэнфордский университет, сильнее матери интегрирована в западное политическое сообщество, за счёт знания языка и культуры Кроме того, она предсказуема и управляема.

Стартом её политической карьеры, предположительно, может быть выдвижение по одному из округов на выборах в Мосгордуму.

При этом есть информация, что журналист Мария Певчих** и политик Леонид Волков** не рассматривают в качестве главы «Фонда борьбы с коррупцией»*** члена семьи Навальных.

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* признан террористом, экстремистом и иностранным агентом
**признаны Минюстом РФ иностранными агентами
***организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#алкоголь
#лидер
#оппозиция
#данные
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В Серебряных Прудах спасатели помогли бобру вернуться домой
05 апреля 2024, 13:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Заблудившегося бобра спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу«Система-112» позвонили очевидцы, которые увидели крупного грызуна в подъезде многоквартирного жилого дома.

«Прибыв на место происшествия, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» выпустили незваного гостя из подъезда, а затем с помощью спасательной верёвки с петлёй на конце поймали животное. Затем специалисты аккуратно перенесли бобра в аварийно-спасательную машину и доставили его в ветеринарную клинику. К счастью, заблудившийся в каменных джунглях зверёк оказался здоров. Спасатели отвезли его к водоёму, расположенному рядом с посёлком, и вернули бобра в привычную среду обитания», — поделился замначальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов.

Стоит отметить, что неожиданный гость был замечен в в посёлке Успенский городского округа Серебряные Пруды.


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#мособлпожспас
#происшествия
#бобры
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В Минцифры высказались о массовом отъезде IT-специалистов из России
Минцифры опровергло данные о массовом отъезде IT-специалистов из России
05 апреля 2024, 12:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Минцифры опровергло сведения о массовом отъезде IT-специалистов из России. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Ранее СМИ начали активно писать о том, что специалисты IT-отрасли массово покидают страну.

При этом данные Минцифры свидетельствуют о том, что две трети уехавших в 2022 году «айтишников» вернулись на родину. За прошлый год оттока специалистов не наблюдалось.

Также ведомство сослалось на данные Росстата, который гласят, что число занятых в этой сфере работников выросло на 13%, достигнув 857 тысяч человек.

Минцифры назвало IT-сферу одной из самых быстро развивающихся в российской экономике. Средняя зарплата сотрудников в прошлом году выросла на 13%.

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#it
#специалисты
#россия
#минцифры
#работа
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В Подмосковье началась подготовка объектов памяти ВОВ к 9 мая
05 апреля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Московской области идет подготовка объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В регионе начали облагораживать памятники, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории после зимы.

«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 мая», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что полностью подготавливать объекты закончат к 1 мая 20204 года. Кроме уборки также запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения рядом с памятниками.

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#министерство благоустройства мо
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Губернаторы Московской и Ульяновской областей обсудили перспективы сотрудничества регионов
05 апреля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с главой Ульяновской области Алексеем Русских вопросы экономического сотрудничества регионов, а также программы по поддержке инвесторов, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. Встреча состоялась в Доме правительства Московской области.
«Наша задача — найти возможность кооперации, синергии в экономическом блоке», — отметил Андрей Воробьёв.
Он добавил, что развитие экономики является важнейшей задачей подмосковных властей, большое внимание этой сфере уделяют и в Ульяновской области, поэтому обмен опытом будет полезен для обоих регионов и поможет дальнейшему сотрудничеству.

В свою очередь, Алексей Русских отметил, что кооперация Ульяновской области с другими регионами, а также с рядом зарубежных партнёров развивается в течение двух последних лет и приносит хорошие результаты.

«Здесь речь не идет о конкуренции между регионами. Сейчас рынок настолько большой, что сложно его охватить. А обмен технологиями, компетенциями помогает промышленным предприятиям увеличивать выпуск продукции», — пояснил Русских.
В делегацию Ульяновской области вошли представители более 30 промышленных предприятий. Гости посетили подмосковный Центр содействия строительству, особую экономическую зону «Дубна», Демиховский машиностроительный завод и завод «Тонар» в Орехово-Зуеве, а также ряд других предприятий. Кроме того, членам делегации рассказали о работе с предпринимателями с помощью системы «ЦУР Бизнес» и объяснили, какие меры поддержки бизнеса действуют в регионе.

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#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#экономика
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«Образец настоящего мужчины»: Хинштейн о спасении Чибиса сотрудником Росгвардии
Хинштейн прокомментировал спасение Чибиса сотрудником Росгвардии
05 апреля 2024, 12:27

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Росгвардия представит к награде своего сотрудника, который задержал преступника, накануне напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Сотрудник ОМОН действовал профессионально и героически, что было отмечено руководством ведомства. Своими оперативными действиями он предотвратил более тяжкие последствия, поскольку среагировал непосредственно в момент нападения. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Хорошо, что сотрудник Росгвардии находился на месте. При этом отмечу, что он не занимался обеспечением личной охраны губернатора, а присутствовал для охраны правопорядка общественной безопасности в связи с заявкой областного УМВД. Там же на месте находились и сотрудники территориального отдела УМВД, которым росгвардеец и передал задержанного им преступника (...) ОМОНовец, фактически, если можно так выразиться, снял его с губернатора», – подчеркнул депутат.
Хинштейн пожелал скорейшего выздоровления Чибису, который получил ножевое ранение. Политик уверен, что этот инцидент никак не скажется на дальнейшей работе губернатора, а, наоборот, сплотит вокруг него жителей Мурманской области.

Символично, что именно сегодня отмечается 8-летие со дня основания Росгвардии. Президент России Владимир Путин 5 апреля 2016 года подписал указ о создании Федеральной службы войск национальной гвардии.

Подвиг сотрудника Росгвардии является примером того, как должны вести себя сотрудники этого подразделения войск. При этом Хинштейн отметил, что это не единичный случай, поскольку росгвардейцы неоднократно проявляли мужество, героизм и самопожертвование на разных участках, начиная от местных инцидентов и заканчивая боями на СВО.

По словам депутата, сотрудники Росгвардии с первых минут начала конфликта на Украине вместе с бойцами ВС РФ участвовали в боевых действиях, нередко брали населённые пункты. В частности, речь идёт об обороне Балаклеи, которую вели ОМОН и СОБР. Хинштейн подчеркнул, что все эти подвиги войдут в историю России.

«Я считаю, что росгвардейцы и Росгвардия в целом – это образец того, каким должен быть настоящий мужчина, способный защитить страну, людей, находящихся рядом, своих близких и прийти на помощь там, где она требуется», – заключил Хинштейн.
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Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью
05 апреля 2024, 12:10

Фото: iStock/SweetBunFactory

Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н. Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций, которые возникают из-за устойчивости организма к антибиотикам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве пояснили, что оценка данного препарата продемонстрировала благоприятный профиль безопасности и подтвердила его высокую эффективность. «Фтортиазинон» обладает широким спектром действий, он эффективен в отношении таких бактерий, как Синегнойная палочка, кишечная палочка, бактерии клебсиеллы и других.

Отмечается, что отечественный препарат не имеет мировых аналогов по способу действия. С помощью «Фтортиазинона» происходит подавление степени активности вредоносных бактерий.

Напомним, в 2022 году директор НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщал, что «Фтортиазинон» прошел три стадии клинических испытаний и может быть зарегистрирован в нашей стране.

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#минздрав рф
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#здоровье
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В Подмосковье с начала года установили более 16 тыс. «умных» электросчётчиков
05 апреля 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 16 интеллектуальных приборов учёта электроэнергии установила в Московской области взамен устаревших счётчиков компания «Россети Московской регион» за первый квартал текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Интеллектуальные приборы учёта потребления электроэнергии сами дистанционно передают показания. Кроме того, они подают сигнал, если произошло незаконное вмешательство. Установка таких приборов помогает снизить потери электроэнергии, а гарантийный срок службы этих счётчиков превышает 15 лет», — говорится в сообщении.
Всего до конца года компания «Россети Московский регион» планирует заменить на интеллектуальные приборы учёта около 65 тысяч электросчётчиков. За предыдущие три года компания установила в Подмосковье около 140 тысяч таких приборов.

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#подмосковье
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Россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии уже в текущем году
05 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/ismagilov

В Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях запустят пилотный проект по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрии без паспорта. Об этом пишет газета «Известия».
Если результаты будут успешными, то проект внедрят и в другие регионы России. В Минцифры отметили, что подтверждение личности по биометрии сделано для упрощения получения госуслуг и является альтернативой предъявлению паспорта, а полной не заменой ему.

В каждом из трёх регионов выберут МФЦ, где будет тестироваться данный сервис. Кроме того, будет определено точное число окон, которые будут обслуживать клиентов по биометрии.

Для того, чтобы подтвердить личность посетители должны будут просто посмотреть в камеру, которая будет установлена на рабочем месте сотрудника. Это позволит идентифицировать личность человека, а у сотрудника МФЦ сформируется уже предзаполненное заявление на оказание услуги.

Воспользоваться такой услугой смогут только те россияне, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в ЕБС.

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