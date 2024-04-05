В Госдуме призвали пересмотреть принципы привлечения трудовых мигрантов

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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой указал на необходимость пересмотра принципов привлечения трудовых мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, он выступил за отмену системы патентов.
Толстой призвал сократить срок пребывания низкоквалифицированных специалистов в России. По его мнению, он должен быть ограничен сроком действия трудового договора. По его истечении мигрантов должны обязать покинуть страну.
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Толстой призвал сократить срок пребывания низкоквалифицированных специалистов в России. По его мнению, он должен быть ограничен сроком действия трудового договора. По его истечении мигрантов должны обязать покинуть страну.
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Анастасия Чинкова