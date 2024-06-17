Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Госдуме предложили разрешить превышение самообороны в своем доме

В Госдуме предложили разрешить превышение самообороны в своем доме

В Госдуму внесут законопроект, разрешающий превышение самообороны в своем доме
17 июня 2024, 02:02
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Законопроект, который будет внесен в Государственную Думу в понедельник, 17 июня, позволит россиянам применять самооборону сверх необходимого в случае вторжения в их жилище, передает ТАСС.
Отмечается, что данная норма действует только в пределах своего дома. Изменения также предлагается внести в Уголовный кодекс (УК).

Согласно пояснительной записке, под жилищем понимается как постоянное, так и временное место жительства гражданина. Подчеркивается, что злоумышленник находится в более выгодном положении, так как несанкционированное проникновение в жилище может быть совершено с различными целями, при этом необходимо оценить обстоятельства и возможную опасность.



Ранее правительство внесло в Государственную Думу законопроект, позволяющий военнослужащим и добровольцам использовать свои водительские удостоверения, даже если ранее они были аннулированы.

Читайте также:

Госдума запретила приватизировать имущество религиозного назначения

Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами
#закон
#законопроект
#жилище
#ук
#госдума
#водительские права
Перестановки в ФСИН предрекли в результате захвата заложников в СИЗО-1
Депутат Ростовской гордумы Смирнов предрек перестановки в руководстве ФСИН
16 июня 2024, 23:26

Фото: iStock/OlFedv

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов предрек смену руководства ростовского ГУФСИН в связи с захватом заложников в СИЗО-1. Слова Смирнова цитирует Telegram-канал издания RTVI.
Кроме того, по словам парламентария, в СИЗО, рассчитанном на 400 человек, сейчас находится 900 человек и не хватает персонала.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Преступники требовали машину, оружие и возможность уехать из СИЗО. Спустя некоторое время злоумышленников удалось ликвидировать. Ранее они уже были судимы по террористическим статьям.

Читайте также:

В СПЧ сообщили о перегруженности ростовского СИЗО

Тела захватчиков в ростовском СИЗО решили не выдавать родственникам

Двух заложников в ростовском СИЗО-1 спасли в результате штурма
#фсин
#ростовская область
#депутат
#сизо
#оружие
#преступники
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патриарх Кирилл отказался от проповеди из-за проблем с голосом
16 июня 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не произнес традиционную проповедь после воскресного богослужения в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня Господь ограничил мой голос к концу службы, поэтому я не смогу произнести проповедь, как обычно. Надеюсь на ваше понимание и прошу молиться за меня», — пояснил патриарх.
Во время литургии патриарх поздравил православных верующих с Днем памяти святых отцов I Вселенского Собора и возвел в сан епископа Феодосия, который будет служить в Алатырской епархии в Чувашии.

Читайте также:

В Одинцове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию

Патриарх Кирилл помолился о защите «священных пределов» России

Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
#патриарх кирилл
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смерть в течение 48 часов: в Японии сообщили о вспышке опасного заболевания
The Japan Times: плотоядная бактерия из Японии может убить за два дня
16 июня 2024, 13:00

Фото: iStock/gorodenkoff

Японские медики предупреждают о стремительном росте числа заболеваний бактериями стрептококка с необычно высоким уровнем смертности после снятия правительством страны COVID-ограничений. Об этом информирует The Japan Times.
Уточняется, что данная болезнь может привести к летальному исходу в течение 2 суток. Согласно данным японских инфекционистов, как только заболевший утром заметит отек стопы, к полудню он может распространиться до колена, а уже через 48 часов человек может умереть.

Сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Японии сообщили, что к началу текущего месяца в стране выявили 977 случаев заболевания стрептококком. Этот показатель превысил общее количество зараженных за 2023 год.

Примечательно, что медики рекомендуют людям мыть руки и тщательно обрабатывать раны, в целях сдерживания распространения инфекции.

Читайте также:

В Японии распространяется рекордными темпами смертельная вирусная инфекция

Больница Пущинского научного центра Российской академии наук отметила 60-летие

Путин поздравил медработников
#болезнь
#человек
#медики
#сотрудники
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Adidas расследует обвинения во взяточничестве в китайском филиале
16 июня 2024, 11:44

Фото: iStock/ Adidas

Компания Adidas расследует подозрения в крупномасштабной коррупции на миллионы евро в своем китайском филиале, сообщает Financial Times.
Анонимное письмо в соцсетях, якобы написанное сотрудниками филиала, указывает на несколько работников, включая старшего менеджера с маркетинговым бюджетом в 250 миллионов евро в год. В письме утверждается, что сотрудники получали откаты от поставщиков, нанятых Adidas. Еще один старший менеджер обвиняется в получении миллионов в наличных и недвижимости от поставщиков.

Adidas заявила, что привержена соблюдению правовых норм и этических стандартов на всех рынках и активно расследует этот вопрос вместе с внешними юристами. Источники сообщили, что обвиняемые сотрудники не были отстранены от работы, а авторы письма не предоставили веских доказательств, хотя они, по словам инсайдеров, хорошо осведомлены о конфиденциальных вопросах.

Читайте также:

Adidas закрыл год с чистым убытком впервые за 32 года

Lamoda открыла первые магазины с товарами брендов Adidas, Puma и Reebok

Lestate будет развивать в РФ сеть магазинов с товарами от Adidas
#евро
#магазины
#письма
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Больница Пущинского научного центра Российской академии наук отметила 60-летие
16 июня 2024, 11:40

Фото: пресс-служба городского округа Серпухов

В пущинском Доме ученых состоялось торжественное мероприятие, которое посвящено 60-летию БПНЦ РАН и Дню медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба городского округа Серпухов.
Отмечается, что работники пущинской больницы были награждены за добросовестную работу и плодотворный труд. Врачам, медицинскому персоналу, фельдшерам вручили благодарственные письма главы Городского округа Серпухов и Московской областной Думы, а также почетные грамоты Совета депутатов городского округа Серпухов и главврача БПНЦ РАН.

В праздничный день прозвучали слова признательности в адрес ветеранов медицинской службы, которые в течение долгих лет посвящали свою жизнь сфере здравоохранения. Солисты и творческие коллективы ЦКР «Вертикаль» и ЦДО «Развитие» поздравили всех причастных красочными номерами.

Всем медработникам желали крепкого здоровья, профессиональных успехов и душевной стойкости.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с праздником. Глава государства отметил, что День медицинского работника касается всех жителей страны и является не просто профессиональным праздником, поскольку врач находится рядом с человеком с момента его рождения.

Читайте также:

Путин поздравил медработников

Видновские врачи вырастили новую кожу на голове пациентки после нападения собаки

В больницах Подмосковья установили шесть новых единиц тяжёлой медтехники
#серпухов
#ран
#врачи
#владимир путин
#труд
#больницы
#работники
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв поздравил мусульман с Курбан-байрамом
16 июня 2024, 10:21

Фото: сайт Кремля

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к мусульманам региона и поздравил их с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По словам Воробьёва, традиции этого дня несут в себе глубокие смыслы, роднящие всех верующих. Губернатор подчеркнул, что мусульманская община региона реализует большое число важных общественных, благотворительных и иных проектов.

Глава Подмосковья отметил, что все это крайне важно в дни, когда перед РФ стоят серьезные вызовы. Воробьёв поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов и помогает развиваться Московской области.

«Пусть все молитвы будут услышаны, а в доме всегда царят мир, поддержка, счастье и любовь», — завершил свое поздравление губернатор.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье подготовили 46 площадок, где верующие смогут отметил мусульманский праздник Курбан-байрам.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом

В Московской области подготовили 46 площадок для празднования Курбан-байрама

Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения
#подмосковье
#губернатор
#праздник
#поздравление
#счастье
#традиции
#поддержка
#мир
#курбан-байрам
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве началось шествие «Марша равенства» с ЛГБТ*-военными
16 июня 2024, 10:02

Фото: iStock/sibway

В Киеве началось шествие «Марша равенства» с ЛГБТ*-военными. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что ЛГБТ*-военнослужащие возглавляют шествие. Сотрудники правоохранительных органов взяли участников марша в кольцо.

Согласно информации источника, движение по улице Евгения Чикаленко, где идут активисты, перекрыто полностью. Других подробностей в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Читайте также:

Власти Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*

В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*

Лига геев Литвы пригласила немецких военных на ЛГБТ*-парад

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
#движение
#парад
#партия
#сотрудники
#активисты
#лгбт
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семьи российских заложников на митинге в Тель-Авиве призвали к сделке с ХАМАС
16 июня 2024, 08:12

Фото: iStock/Gilnature

Родственники заложников-россиян и семьи других похищенных израильтян призвали власти Израиля к немедленному заключению сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению всех заложников в обмен на прекращение огня в анклаве. Об этом сообщает РИА Новости.
Митинги в поддержку семей израильских заложников проходят каждую субботу на «Площади заложников» в центре Тель-Авива напротив комплекса правительственных зданий. На акции протеста выступили родители освобожденного из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова. Во время их выступления организаторы митинга включили трансляцию видеообращения Козлова к семьям других заложников.

На митинге также выступила Михаль Лобанова. Она является женой израильтянина с российским гражданством. Уточняется, что несколько месяцев назад у женщины родился сын, но он до сих пор не видел отца, похищенного 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. В числе освобожденных оказался россиянин Андрей Козлов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

ЦАХАЛ: среди четырех освобожденных заложников ХАМАС оказался россиянин Козлов

В Рафахе восемь израильских военных погибли при взрыве БТР

Военные ЦАХАЛ замаскировались под палестинцев при спасении пленных в секторе Газа
#операция
#военные
#армия
#родители
#женщины
#акции
#израиль
#сектор газа
#палестина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил медработников
Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
16 июня 2024, 02:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с праздником и процитировал писателя Антона Чехова. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.
Российский президент сообщил, что День медицинского работника касается всех жителей страны и является не просто профессиональным праздником, так как врач находится рядом с человеком с момента его рождения.

«Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается», – указал он.

Путин добавил, что в медицинском сообществе сострадание и забота идут рука об руку со знаниями и ответственностью.

«Очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, – это "ежедневное испытание на человечность"», – отметил президент.

Ранее президент Путин поздравил соотечественников с праздником Курбан-байрам. В своей поздравительной речи он отметил вклад российских мусульман в укрепление этнического единства страны. Российский лидер также подчеркнул, что этот праздник служит объединению людей и раскрытию духовных ценностей ислама.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Путин оценил работу находившейся под командование генерала Попова 58-й армии
#владимир путин
#поздравление
#медработники
#праздник
#россия
#курбан-байрам
#ислам
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф