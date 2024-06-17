В Госдуме предложили разрешить превышение самообороны в своем доме

Фото: iStock/Oleg Elkov
Законопроект, который будет внесен в Государственную Думу в понедельник, 17 июня, позволит россиянам применять самооборону сверх необходимого в случае вторжения в их жилище, передает ТАСС.
Отмечается, что данная норма действует только в пределах своего дома. Изменения также предлагается внести в Уголовный кодекс (УК).
Согласно пояснительной записке, под жилищем понимается как постоянное, так и временное место жительства гражданина. Подчеркивается, что злоумышленник находится в более выгодном положении, так как несанкционированное проникновение в жилище может быть совершено с различными целями, при этом необходимо оценить обстоятельства и возможную опасность.
Ранее правительство внесло в Государственную Думу законопроект, позволяющий военнослужащим и добровольцам использовать свои водительские удостоверения, даже если ранее они были аннулированы.
Читайте также:
Госдума запретила приватизировать имущество религиозного назначения
Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами
Согласно пояснительной записке, под жилищем понимается как постоянное, так и временное место жительства гражданина. Подчеркивается, что злоумышленник находится в более выгодном положении, так как несанкционированное проникновение в жилище может быть совершено с различными целями, при этом необходимо оценить обстоятельства и возможную опасность.
Ранее правительство внесло в Государственную Думу законопроект, позволяющий военнослужащим и добровольцам использовать свои водительские удостоверения, даже если ранее они были аннулированы.
Читайте также:
Госдума запретила приватизировать имущество религиозного назначения
Госдума продлила выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки
Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами
Александр Климов