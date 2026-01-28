В Москве пройдёт первый Международный конгресс госуправления

28 января 2026, 15:02

Фото: congress-gov.ru

С 10 по 13 февраля 2026 года в Москве на базе Президентской Академии состоится первый Международный конгресс государственного управления. Организаторы обозначили его миссию как формирование лучших практик, определение ключевых векторов развития и постановку практических задач для повышения качества управления государством.