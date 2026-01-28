В Москве пройдёт первый Международный конгресс госуправления
С 10 по 13 февраля 2026 года в Москве на базе Президентской Академии состоится первый Международный конгресс государственного управления. Организаторы обозначили его миссию как формирование лучших практик, определение ключевых векторов развития и постановку практических задач для повышения качества управления государством.
В мероприятии примут участие более 1200 человек. Среди них — руководители ключевых блоков Администрации Президента и Правительства РФ, главы регионов и муниципалитетов, парламентарии, топ-менеджеры госкорпораций и крупных российских компаний, международные эксперты по управлению, общественные деятели, учёные, а также молодёжные лидеры.
Конгресс организует Президентская Академия при поддержке Правительства и Администрации Президента России. Партнёром выступает Фонд «Росконгресс». Программу построят вокруг шести ключевых направлений: развитие госслужбы, цифровизация, региональные практики, регуляторная политика, сервис для граждан и стратегическое управление.
Около 30% времени займут интерактивные форматы — деловые игры, стратегические сессии и разбор кейсов. Конгресс станет ежегодной площадкой для диалога и обмена опытом между управленцами, бизнесом и экспертами. 13 февраля 2026 года в программу Конгресса включили Молодёжный день.
