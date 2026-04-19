В Госдуме предложили сделать обязательными «социальные скамейки»
Скамейки со спинкой стоит устанавливать у каждого подъезда. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.
По его мнению, они должны располагаться на расстоянии не более 30 метров друг от друга. Он также предложил разрешить жителям устанавливать скамейки за свой счёт без дополнительных позволений, если они соблюдают санитарные нормы. Управляющая компания должна согласовывать установку в течение двух недель.
Панеш отметил, что к нему поступает множество обращений от пожилых людей, которые просят помочь с установкой лавочек у подъездов. Раньше, по его словам, скамейки были почти у каждого дома: бабушки могли выходить, садиться и общаться. Однако сейчас их убирают или переносят в труднодоступные места, и для человека с больными ногами или высоким давлением пройти лишние 50 метров становится проблемой.
