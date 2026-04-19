Россиянам рассказали, как будут лечить новые врачи по здоровому долголетию
Новые врачи по здоровому долголетию будут предупреждать граждан о возможном развитии какого-либо заболевания и стараться оттянуть прогрессирование недуга. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В 2026 году в России планируют ввести новую врачебную специальность — врач по здоровому долголетию. Голикова отметила, что по всей стране начнут открываться специализированные центры, направленные на поддержание здоровья и увеличение продолжительности жизни.
По ее словам, врачи по здоровому долголетию будут заниматься профилактикой рисков для здоровья. Она подчеркнула, что эта профессия станет важным элементом системы здравоохранения.
