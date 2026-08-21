Школьников Чехова предупредили о террористах-вербовщиках

21 августа 2026, 15:02

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Беседу, направленную на профилактику экстремизма в подростковой среде, провела инспектор по делам несовершеннолетних с детьми, отдыхающими в пришкольном лагере в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сотрудница полиции рассказала школьникам, что такое экстремизм и терроризм, и предупредила об административной и уголовной ответственности за экстремистские деяния.





«Ребятам также объяснили, как происходит вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и вербовка в деструктивные сообщества», — говорится в сообщении.