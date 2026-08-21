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Школьников Чехова предупредили о террористах-вербовщиках

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Беседу, направленную на профилактику экстремизма в подростковой среде, провела инспектор по делам несовершеннолетних с детьми, отдыхающими в пришкольном лагере в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Сотрудница полиции рассказала школьникам, что такое экстремизм и терроризм, и предупредила об административной и уголовной ответственности за экстремистские деяния.

«Ребятам также объяснили, как происходит вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и вербовка в деструктивные сообщества», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе встречи было уделено правилам безопасного поведения в интернете и, в частности, в соцсетях.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы поймали на охраняемом объекте в Сергиевом Посаде группу сталкеров.
Лев Каштанов

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