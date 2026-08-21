Школьников Чехова предупредили о террористах-вербовщиках
Беседу, направленную на профилактику экстремизма в подростковой среде, провела инспектор по делам несовершеннолетних с детьми, отдыхающими в пришкольном лагере в Чехове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Сотрудница полиции рассказала школьникам, что такое экстремизм и терроризм, и предупредила об административной и уголовной ответственности за экстремистские деяния.
«Ребятам также объяснили, как происходит вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и вербовка в деструктивные сообщества», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе встречи было уделено правилам безопасного поведения в интернете и, в частности, в соцсетях.
Ранее сообщалось, что росгвардейцы поймали на охраняемом объекте в Сергиевом Посаде группу сталкеров.