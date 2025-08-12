Мать поцелованного мигрантом четырёхлетнего мальчика высказалась об инциденте

12 августа 2025, 18:07

Мать поцелованного мигрантом в Москве мальчика не смогла объяснить его поведение

Фото: iStock/Irina_Geo

Мать четырёхлетнего мальчика, которого поцеловал в губы мигрант на заправке в Москве, не смогла объяснить этот инцидент. Произошедшее она прокомментировала в беседе с ИА «Регнум».