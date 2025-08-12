Достижения.рф

Мать поцелованного мигрантом четырёхлетнего мальчика высказалась об инциденте

Фото: iStock/Irina_Geo

Мать четырёхлетнего мальчика, которого поцеловал в губы мигрант на заправке в Москве, не смогла объяснить этот инцидент. Произошедшее она прокомментировала в беседе с ИА «Регнум».



Женщина подчеркнула, что не может объяснить столь неоднозначный поступок мужчины. Она отметила, что ждёт результатов от правоохранительных органов

11 августа в соцсетях распространилось видео, на котором приезжий целует незнакомого ему ребёнка. Работник заправки на 51-м километре МКАД спросил у клиентки, какой бензин ей заливать, а затем, увидев её сына, назвал мальчика симпатичным и попросил у него мягкую игрушку. После мигрант резко нагнулся и поцеловал ребёнка в губы.

12 августа мужчину задержали. Им оказался 51-летний приезжий из Центральной Азии. В ходе допроса он признался, что желание поцеловать чужого ребёнка пришло к нему совершенно неожиданно. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело.

Анастасия Чинкова

