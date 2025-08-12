Достижения.рф

Российского учителя подозревают в избиении трех учеников частной школы в Чечне

Фото: istockphoto/blinow61

Преподавателя частной школы в Гудермесе заподозрили в истязании учеников, сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета по Чечне.



По данным следствия, предварительно, в период с марта по май педагог несколько раз избивал троих детей куском полипропиленовой трубы; факт жестокого обращения выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»), расследование продолжается.

Никита Кротов

