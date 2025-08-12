Российского учителя подозревают в избиении трех учеников частной школы в Чечне

12 августа 2025, 17:58

В Чечне открыли дело против учителя частной школы за избиение детей трубой

Преподавателя частной школы в Гудермесе заподозрили в истязании учеников, сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета по Чечне.