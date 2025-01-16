В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал сократить новогодние выходные до пяти дней. Видео беседы с депутатом представил журналист Александр Юнашев в своём Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что с 31 декабря значительно возрастает число людей, получивших различные травмы в новогодние праздники. В частности, его коллеги по Думе вернулись с различными холециститами, панкреатитами и прочими обострениями после жирной еды.
Схожая ситуация, добавил Башанкаев, наблюдается во время празднования Пасхи и в период майских выходных.
В связи с этим депутат призвал сократить новогодние выходные, назвав из нецелесообразными «по медицинским ощущениям». Он призвал лучше отдыхать по три-пять дней, чем сразу столько, что потом люди совершенно забывают, как работать.
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Схожая ситуация, добавил Башанкаев, наблюдается во время празднования Пасхи и в период майских выходных.
В связи с этим депутат призвал сократить новогодние выходные, назвав из нецелесообразными «по медицинским ощущениям». Он призвал лучше отдыхать по три-пять дней, чем сразу столько, что потом люди совершенно забывают, как работать.
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Анастасия Чинкова