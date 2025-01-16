В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

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Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев призвал сократить новогодние выходные до пяти дней. Видео беседы с депутатом представил журналист Александр Юнашев в своём Telegram-канале.