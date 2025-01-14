В Госдуме прокомментировали запрет на продажу фастфуда до 18 лет

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Нужно приобщать детей к ведению здорового образа жизни вместо введения запрета на продажу фастфуда лицам, не достигшим 18 лет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя соответствующую инициативу.
По его мнению, запреты не изменят сложившейся ситуации, следует увеличить долю пропаганды здорового питания в СМИ, по телевидению и в школах.
Напомним, изначально идею о запрете на продажу фастфуда россиянам младше 18 лет предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сравнив его с ограничениями на торговлю алкоголем и табачной продукцией. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Известия», соответствующее обращение он уже отправил в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав.
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«С этого главным образом и нужно начинать, а не запрещать что-то. Если мы будем всеми доступными средствами прививать детям привычки правильного питания, у нас обязательно вырастет здоровая нация», — пояснил парламентарий в беседе с «Москвой 24».
Напомним, изначально идею о запрете на продажу фастфуда россиянам младше 18 лет предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сравнив его с ограничениями на торговлю алкоголем и табачной продукцией. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на «Известия», соответствующее обращение он уже отправил в Госдуму, Совет Федерации и Минздрав.
«Он уверен, что пищевые привычки формируются в детском возрасте, и регулярное потребление фастфуда приводит к избыточному весу и риску сердечно-сосудистых заболеваний у подростков», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев