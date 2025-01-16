В Госдуме призвали советников Трампа не «изобретать велосипед» по конфликту на Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал команду избранного президента США Дональда Трампа не «изобретать велосипед» в вопросе прекращения конфликта на Украине, в придерживаться условий, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Об этом парламентарий сообщил в беседе с РИА Новости.