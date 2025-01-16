Фото: iStock/Oleg Elkov
Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал команду избранного президента США Дональда Трампа не «изобретать велосипед» в вопросе прекращения конфликта на Украине, в придерживаться условий, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. Об этом парламентарий сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее агентство Reuters писало, что большинство советников Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, которая будет патрулироваться европейскими военными. Также команда избранного главы государства поддерживает идею «заморозки» конфликта.
Шеремет призвал команду Трампа не «изобреть велосипед», поскольку всё уже придумано и озвучено до них. Достаточно только ознакомиться с тезисами, предложенными Владимиром Путиным. Пока Владимир Зеленский множит планы продолжения конфликта для Украины, российский лидер предложил реальный план мира, который станет залогом спокойствия для всей Европы.
Также депутат подчеркнул, что Трампу ещё предстоит исправить множество геополитических ошибок, допущенных его предшественником Джо Байденом, который стремительно вёл мир в «объятия ядерного апокалипсиса».
В заключение Шеремет добавил, что только переговоры Путина и Трампа, которые учитывают интересы друг друга, могут привести к снижению эскалации, которая была спровоцирована администрацией Байдена.
Читайте также:
Reuters: команда Трампа хочет создать на Украине демилитаризованную зону
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского
США хотят предложить России сделку для завершения украинского конфликта
Шеремет призвал команду Трампа не «изобреть велосипед», поскольку всё уже придумано и озвучено до них. Достаточно только ознакомиться с тезисами, предложенными Владимиром Путиным. Пока Владимир Зеленский множит планы продолжения конфликта для Украины, российский лидер предложил реальный план мира, который станет залогом спокойствия для всей Европы.
Также депутат подчеркнул, что Трампу ещё предстоит исправить множество геополитических ошибок, допущенных его предшественником Джо Байденом, который стремительно вёл мир в «объятия ядерного апокалипсиса».
В заключение Шеремет добавил, что только переговоры Путина и Трампа, которые учитывают интересы друг друга, могут привести к снижению эскалации, которая была спровоцирована администрацией Байдена.
Читайте также:
Reuters: команда Трампа хочет создать на Украине демилитаризованную зону
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского
США хотят предложить России сделку для завершения украинского конфликта
Анастасия Чинкова