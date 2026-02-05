В Госдуме предложили создать ассоциацию налогоплательщиков

05 февраля 2026, 12:13

Фото: iStock/mizar_21984

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш предложил создать в России ассоциацию налогоплательщиков или институт налогового уполномоченного — орган, который будет представлять интересы плательщиков не в рамках частной проверки, а в разговоре о больших бюджетных решениях.





В беседе с Life.ru Панеш пояснил, что на сегодняшний день налогоплательщик в системе существует как подконтрольное «обязанное лицо». При этом граждане не имеют «коллективного голоса» в обсуждении целей направления собранных с них средств.





«Средства собираются со всех, а решения о направлении денег в поддержку отдельных отраслей или компаний принимаются в логике государственных программ и антикризисных мер. Обратная связь для общества обычно появляется уже после того, как параметры определены, и сводится к сообщениям о принятых решениях и их целях», — уточнил парламентарий.