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В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

06 мая 2024, 01:59
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Депутат Госдумы Виталий Миронов предложил создать на портале «Госуслуги» специальный раздел, в котором граждане смогут безопасно и удобно найти себе партнера, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что в последние годы иностранные службы знакомств ушли с российского цифрового рынка из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако депутат Миронов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска серьезных отношений по-прежнему актуальна в России.

Депутат отметил, что существующие приложения зачастую направлены на удовлетворение краткосрочных сексуальных желаний, а не на поиск долгосрочных отношений. Он предложил создавать безопасные приложения для знакомств с проверенной репутацией.



Ранее эксперт дейтинг-сервиса Mamba посоветовал россиянам следить за грамотностью сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств.

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#госуслуги
#отношения
#виталий милонов
#депутат
#госдума
МВД России объявило в розыск бывшего министра внутренних дел Украины Авакова*
06 мая 2024, 02:47

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министерство внутренних дел России объявило бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова* в федеральный розыск по уголовному делу. Передает информационное агентство ТАСС на основе данных ведомства.
По какой статье разыскивается Аваков, не сообщается.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров сообщил, что Россия объявила в розыск президента Владимира Зеленского. По словам экс-парламентария, это связано с окончанием полномочий Зеленского.

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* внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ
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#мид
#владимир зеленский
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Защита замглавы Минобороны запросила для него домашний арест
06 мая 2024, 00:20

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Защита замминистра обороны Тимура Иванова предложила отпустить его под домашний арест. Соответствующее ходатайство направлено в Мосгорсуд, который будет рассматривать апелляцию на решение об аресте подозреваемого 8 мая по делу о взятке в 1 миллиард 185 миллионов рублей, передает «Ъ».
«Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения», – сказал адвокат Иванова Денис Балуев.

Сам замминистра обороны Иванов не стал настаивать на явке в суд и решил присутствовать на заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

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#тимур иванов
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#суд
#сизо
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Подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
РВ: подозреваемых в убийстве военкора Техаса задержали
06 мая 2024, 00:07

Фото: iStock/BrianAJackson

Подозреваемых в убийстве солдата-добровольца Рассела Бентли, известного по позывному Техас, взяты под стражу и дают признательные показания, передает Telegram-канал «Русская весна» со ссылкой на адвоката вдовы убитого.
Многие подробности не разглашаются, поскольку расследование ведется в тайне. Известно, что гибель американца расследуют следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Негодяи, которые совершили данное преступление, – я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», – рассказал адвокат.

О смерти Техаса стало известно в конце апреля. 12 апреля МВД ДНР сообщило, что Рассел Бентли пропал в Донецке. Министерство попросило всех, кто знает, где он находится, обратиться в милицию. Гражданин США также был объявлен в розыск.

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#нато
#днр
#мвд
#ск рф
#следственный комитет
#сво
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В России предрекли взрыв на территории Финляндии
Коц: Финляндию ждет взрыв, если будет построен завод по производству тротила
05 мая 2024, 23:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Российский военный корреспондент Александр Коц предрек, что запланированное Финляндией строительство завода по производству тротила на ее территории станет привлекательной военной целью. В своем Telegram-канале Коц заявил, что если эта идея воплотится в жизнь, Финляндия не сможет защититься от взрыва, видимого из космоса.
Так военный корреспондент отреагировал на статью в финской газете Yle, в которой министр обороны страны заявил, что строительство нового завода необходимо из-за нехватки взрывчатки в Европе, а срочность обусловлена российской специальной военной операцией (СВО). Единственный в ЕС завод по производству тротила работает в Польше, но, по его словам, он не справляется с растущим спросом.

«Но не будет ли руководство НАТО и ЕС возражать против строительства стратегического оборонного предприятия в стране, территорию которой с востока на запад российские "Искандеры" простреливают насквозь? Там и два флота неподалеку с еще более дальнобойными "Калибрами" и "Цирконами"», – предупредил Коц.

Военный корреспондент считает, что в случае эскалации ситуации предприятие станет одним из главных объектов, по которому удар будет нанесен не один, а множество раз.

«А взрыв на заводе по производству тротила, наверное, можно будет увидеть из космоса. Остается посочувствовать простым финнам, кому "посчастливится" жить рядом с такой заманчивой военной целью», – заключил он.

Ранее глава вооруженных сил Финляндии Янне Яаккола заявил о страхе НАТО перед Россией. Однако он предположил, что в настоящее время Москва «слишком занята» украинским конфликтом, чтобы думать о нападении на альянс.

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#финляндия
#россия
#завод
#производство
#взрыв
#военкор
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Муж Елены Блиновской Алексей лишился нескольких компаний
05 мая 2024, 18:36

Фото: istockphoto/jinga80

Компанию по добыче руды ООО «Нембус», принадлежащую супругу блогера и бизнесвумен Елены Блиновской Алексею, исключают из списка ЕГРЮЛ. Информация об этом появилась в базе данных СПАРК.
В процессе ликвидации находится также компания ООО «Океан молодости», специализирующаяся на торговле фармацевтической продукции, сообщает «Рен ТВ». Убыток этой фирмы за три года работы составил 64 миллиона 800 тысяч рублей.

Компания «Подари мечту», в которой Алексею Блиновскому принадлежит половина активов, задолжала государству 2,41 миллиона рублей. На карточке фирмы указано, что один из её совладельцев прошёл процедуру банкротства. Таким образом, Алексей Блиновский теряет принадлежащие ему компании одну за другой.

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#компании
#банкротство
#долги
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В парке «Патриот» прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе
05 мая 2024, 18:16

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В подмосковном парке «Патриот» впервые прошли Всероссийские соревнования по практической стрельбе, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Участники соревнования боролись за Кубок Губернатора Московской области.

«В них приняли участие 32 команды из таких ведомств, как Министерство обороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСО, ФСИН, а также гражданские коллективы. Они приехали из самых разных уголков нашей страны: Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Дагестана. В каждой команде — по 4 человека. Стрельба велась из снайперский винтовок, пулеметов, карабинов, пистолетов», — рассказали в пресс-службе Подмосковья.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Соревнования проходили с 1 по 5 мая, а уже сегодня состоялись финальные стрельбы, по итогам которых были названы имена победителей.

«Мне было очень приятно наблюдать за соревнованиями, где все происходит через преодоление, мастерство, самоотдачу. Большая честь здесь присутствовать. Только вперёд! И Победы всем нам», — сказал вручавший награды участникам губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Лучшими в военном и гражданском зачетах стали команды Управления «А» ЦСН ФСБ России.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
#стрельба
#соревнования
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Воробьёв поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи
05 мая 2024, 17:59

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил со Светлой Пасхой прихожан Храма Рождества Иоанна Предтечи в Одинцово, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
«Сегодня у нас во всех подмосковных храмах проходят службы, и самое главное – царит хорошее настроение! Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всем нам мира, Победы! Мы приехали в Храм Рождества Иоанна Предтечи. Я слышал очень много добрых слов в адрес его настоятеля. Дай Бог, чтобы храм всегда был полон!», — сказал глава Подмосковья.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор прибыл в одинцовский храм к вечерней службе. Он поставил свечу к иконе «Воскресение Христово», а также пообщался с прихожанами и настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи.

Выяснилось, что некоторые прихожане в свободное время работают при храме. В их числе Татьяна Пузан, муж который погиб год назад на полях специальной военной операции. Сейчас Татьяна в одиночку воспитывает троих детей. Воробьёв пообещал навестить прихожанку храма и оказать ей необходимую помощь.

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#андрей воробьёв
#московская область
#пасха
#храм
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Журналисты показали новый автомобиль Путина
Журналист Зарубин показал обновленный элитный автомобиль Aurus Путина
05 мая 2024, 15:37

Фото: сайт Кремля

В своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин впервые представил обновленный автомобиль Aurus, который использует президент России Владимир Путин.
После внесенных изменений машина главы государства была впервые показана публике.

«Впервые. Обновленный автомобиль для президента», — прокомментировал журналист видео.
Он отметил, что на первый взгляд новое авто почти не отличается от той, которая была использована на инаугурации президента в 2018 году. Однако были внесены изменения в переднюю часть и крылья автомобиля.



Согласно информации от создателей автомобиля, она является более современной по сравнению с предыдущей моделью. В сентябре 2023 года Путин продемонстрировал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

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Покинувший семью отчим собирается присвоить выплаты за погибшего на СВО пасынка
05 мая 2024, 14:41

Фото: istockphoto/dragana991

Отчим, который бросил семью 12 лет назад, пытается присвоить все выплаты за погибшего в зоне спецоперации пасынка себе. При этом ранее боец составил завещание, согласно которому деньги должны быть перечислены в пользу его несовершеннолетних братьев.
Молодой человек по имени Евгений ушёл добровольцем в зону проведения спецоперации в 2023 году. Все деньги он отправлял домой, где его ждали мать, сестра и двое несовершеннолетних братьев, передаёт телеграм-канал Readovka. Отчим оставил их семью много лет назад и не подавал о себе никаких вестей, не говоря уже об алиментах. Мама вскоре скончалась от онкологического заболевания. Тогда Евгений написал завещание, по которому всё его имущество должно перейти к его малолетним братьям.

К сожалению, в боях за Авдеевку Женя погиб. Опеку над осиротевшими мальчиками оформил его старший брат. Выяснилось, что завещание было составлено неправильно: речь в нём шла об имуществе Евгения на момент смерти, выплаты же назначаются позднее. Их сумма должна составит 16 миллионов рублей. Вот тут-то и появился отчим, почувствовавший запах денег. На похоронах Евгения он обещал разделить деньги поровну между всеми членами семьи, но потом просто пропал и перестал выходить на связь.

Старший брат Евгения обратился в военкомат с просьбой сообщить ему, если отчим попытается подать документы на получение материальной помощи. Звонок не заставил себя долго ждать. Сейчас семья хочет только одного: приостановить выплату, чтобы отчим не смог получить деньги за погибшего героя, в судьбе и жизни которого не принимал никакого участия.

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