В Госдуме предложили создать на «Госуслугах» раздел для знакомств

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Депутат Госдумы Виталий Миронов предложил создать на портале «Госуслуги» специальный раздел, в котором граждане смогут безопасно и удобно найти себе партнера, сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что в последние годы иностранные службы знакомств ушли с российского цифрового рынка из-за санкционного давления со стороны западных стран. Однако депутат Миронов подчеркнул, что сфера онлайн-знакомств и поиска серьезных отношений по-прежнему актуальна в России.
Депутат отметил, что существующие приложения зачастую направлены на удовлетворение краткосрочных сексуальных желаний, а не на поиск долгосрочных отношений. Он предложил создавать безопасные приложения для знакомств с проверенной репутацией.
Ранее эксперт дейтинг-сервиса Mamba посоветовал россиянам следить за грамотностью сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств.
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Депутат отметил, что существующие приложения зачастую направлены на удовлетворение краткосрочных сексуальных желаний, а не на поиск долгосрочных отношений. Он предложил создавать безопасные приложения для знакомств с проверенной репутацией.
Ранее эксперт дейтинг-сервиса Mamba посоветовал россиянам следить за грамотностью сообщений, если они хотят найти пару в приложениях для знакомств.
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Александр Климов