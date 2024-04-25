Стало известно, как банки могут помешать пенсионеру взять «быстрый» кредит

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Отказать пенсионерам в выдаче быстрого кредита банки не могут, даже в случае возможного мошенничества. Но существует ряд способов, с помощью которых можно избежать обмана. Об этом рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова в беседе с «Прайм».
Эксперт напомнила, что законодательно выдача таких кредитов не ограничена, к тому же многие банки считают пожилых людей крайне выгодными заемщиками.
В настоящие время есть два пути контроля выдачи таких кредитов — в первую очередь, необходимо повышать финансовую грамотность граждан, проводить образовательные передачи по основным медиа-каналам и раздавать рекламные материалы.
Пенсионеров необходимо предупреждать о риске попасться на крючок злоумышленников и потерять всё, еще и залезть в долги.
Также необходимо осуществлять проверку со стороны банков — в случае подозрений сотрудник должен позвонить и уточнить, только ли человек желает оформить кредит.
Ряд финансовых организаций уже проводит такие проверки касательно перевода денег, их следует распространить и на попытки оформления займов, подытожила аналитик.
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«Но с 1 марта 2025 года появится возможность установления самозапрета на получение кредитов и займов через госуслуги или МФЦ. Это должно снизить риск попадания под давление мошенников», — отметила Солдатенкова.
В настоящие время есть два пути контроля выдачи таких кредитов — в первую очередь, необходимо повышать финансовую грамотность граждан, проводить образовательные передачи по основным медиа-каналам и раздавать рекламные материалы.
Пенсионеров необходимо предупреждать о риске попасться на крючок злоумышленников и потерять всё, еще и залезть в долги.
Также необходимо осуществлять проверку со стороны банков — в случае подозрений сотрудник должен позвонить и уточнить, только ли человек желает оформить кредит.
Ряд финансовых организаций уже проводит такие проверки касательно перевода денег, их следует распространить и на попытки оформления займов, подытожила аналитик.
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Алина Юрчак