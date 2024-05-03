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«Госуслуги» получат платформу для «единого окна» банков и магазинов

Платформу коммерческих согласий начнут тестировать на «Госуслугах» в этом году
03 мая 2024, 06:25
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

На портале Госуслуг запустят пилотную версию платформы коммерческих соглашений (ПКС) с Банком России и Минцифрой. Россияне смогут пользоваться услугами от различных финансовых организаций без дополнительного подтверждения личных сведений.
«На базе портала Госуслуги до конца года Центробанк (ЦБ) и Минцифры с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС). Ее внедрение позволит гражданам без дополнительного подтверждения сведений о себе получать любые услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, а в будущем, возможно, и магазинов, медицинских учреждений и так далее», — пишут «Известия».
ЦБ пообещал, что на платформе будет храниться только согласие клиента, но не информация о нем. Сведения о пользователе останутся у финансовых учреждений и через API будет передаваться напрямую от организации к организации. Помимо этого, согласие можно будет отозвать.



До этого сообщалось, что онлайн-услугу для банков в Подмосковье дополнили «умным» сервисом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минцифры
#цб
В Госдуме объяснили запрет на увольнение отцов-одиночек
Говырин: работодатели не имеют права увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет
03 мая 2024, 06:42

Фото: istock / Drazen Zigic

По закону работодатели не могут увольнять отцов-одиночек с детьми до 16 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
«С февраля 2024 года вступили в силу поправки, согласно которым запрещается увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, причем неважно – это отец, одиноко воспитывающий ребенка или мать-одиночка», — заявил депутат.
Он напомнил, что также нельзя уволить женщину на больничном по беременности и родам или в декрете. Парламентарий отметил, что по инициативе работодателя нельзя уволить любого сотрудника, который находится на больничном, что закреплено в статье 81 Трудового кодекса РФ.

Единственным исключением является случай, когда работодатель является индивидуальным предпринимателем. Но и в этом случае необходимо дождаться выздоровления работника.

До этого в Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Иран освободил задержанных моряков судна MCS Aries
В МИД Ирана сообщили об освобождении экипажа задержанного судна Aries
03 мая 2024, 05:21

Фото: istock / Rainer Puster

Все члены экипажа судна MSC Aries, задержанного иранскими силовыми структурами в Ормузском проливе, освобождены. Об этом сообщил глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
В беседе со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной дипломат сказал, что корабль находится под судебным арестом, однако Иран из гуманитарных соображений освободил весь его экипаж. Они могут в сопровождении капитана вернуться домой, в том числе в Эстонию.

13 апреля Иран подтвердил захват судна MSC Aries в Ормузском проливе. Это стало первым из актов возмездия Ирана за уничтожение Израилем здания консульства Ирана в Дамаске 1 апреля, после которого президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал ответно повредишь удар по Израилю. Отмечается, что среди членов экипажа находился один гражданин Российской Федерации.

До этого сообщалось, что Иран ввёл санкции против министра обороны Британии Шеппса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России хотят отменить штрафы за тонировку автомобилей
В ГД внесли проект об отмене штрафов за тонировку передних боковых стекол
03 мая 2024, 04:05

Фото: istock / Aleksandr Potashev

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя. Об этом информирует ТАСС.
В пояснительной записке отмечают, что такие штрафы вызывают споры среди водителей, а тонировка становится поводом для проверки сотрудниками Госавтоинспекции, что «является благодатной почвой для злоупотреблений».

Помимо этого, тонировка защищает от солнечных лучей, негативно влияющих на зрение автомобилиста, снижает температуру в салоне, в то время как использование кондиционера повышает расход топлива.

Согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно быть не меньше 70%. В случае нарушения требований, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроект предлагает не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50% от требований технического регламента.

«Таким образом, с учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%», - говорится в пояснительной записке.
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Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки
Доцент Иванова-Швец: ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты в этом месяце
03 мая 2024, 02:53

Фото: istock / LARISA DUKA

Ветераны Великой Отечественной войны и несколько других категорий пенсионеров, которые имеют отношение ко Дню Победы, в мае получают дополнительные выплаты. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с «Прайм».
В первую очередь, существуют федеральные выплаты. С 2019 года, граждане России, постоянно проживающие в РФ, Литве, Латвии и Эстонии, которые являются инвалидами и участниками ВОВ, каждый год получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть больше.

Кроме того, каждый регион устанавливает свои выплаты — не только участникам ВОВ и инвалидам, но и другим категориям — детям войны, труженикам тыла, узникам концлагерей, и т.п. Размер помощи можно уточнить в своем отделении Социального фонда.

Также с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, достигшим 80 лет, а также тем, кто имеет стаж в отдельных отраслях экономики. Размер выплат зависит от стажа и взносов работодателя в СФР.

«В целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии — одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников», — подытожила Иванова-Швец.
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На Украине наблюдают странное свечение в небе
«Страна.ua»: в небе по всей Украине наблюдают странное свечение
03 мая 2024, 01:58

Фото: istock / sandsun

По всей Украине в небе заметно странное свечение. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что о нем рассказали жители Киева, Одессы, Днепра и западных регионов. Помимо этого, некоторые свидетели отмечают, что объект движется.

Эксперты космической отрасли заявляют, что замеченные в небе следы могут быть последствиями отделения ступеней ракеты Falcon 9, которая сегодня запустила два спутника

В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что половина энергетической системы страны повреждена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минцифры предложило штрафовать за нарушения при оказании иностранцам услуг связи
03 мая 2024, 01:03

Фото: istock / Anton Gaev

Минцифры РФ предложило внести изменения в КоАП РФ, добавив штрафы ля операторов за нарушения новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе, в случае нарушения оказания услуг связи иностранцам будут предусмотрены штрафы от 100 тысяч до 200 тыся руб. для должностных лиц и от 1 до 2 миллионов рублей. для юридических лиц.

Поправки к КоАП дополняют изменения закона «О связи» и о биометрии, опубликованное ведомством 27 апреля. Тогда в Минцифры были предложены ограничения мигрантов в регистрации сим-карт.

До этого сообщалось, что в Госдуму внесён проект о праве полиции выдворять мигрантов из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье принимают ходатайства для награждения правозащитников Знаком отличия
02 мая 2024, 22:58

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО

В Подмосковье продолжают приём ходатайств претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Об этом напомнили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.
С ходатайством о награждении могут обратиться руководители органов государственной власти, местного самоуправления, организаций, работающих на территории региона. Претенденты должны вести активную и плодотворную общественную деятельность по защите прав и свобод человека на систематической основе.
«В Международный День прав человека будет вручена особая награда – Знак отличия «За защиту прав человека в Московской области». Её получат люди, ведущие активную правозащитную деятельность и помогающие тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», – пояснила Фаевская.
Кандидатуры претендентов на награду будет рассматривать специальный совет. Для участия нужно направить ходатайство о награждении и необходимые документы по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублёво-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Также можно отправить документы по электронной почте upchmo@mosreg.ru не позднее 1 ноября текущего года.

Найти Положение о знаке отличия «За защиту прав человека в Московской области» и скачать формы для заполнения можно по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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В посёлке Селятино в формате выездной администрации обсудили капремонт домов
02 мая 2024, 22:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Доме культуры «Мечта» посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьёва с жителями. В ходе встречи был организован региональный штаб по вопросам ЖКХ и энергетики.
Представители Фонда капитального ремонта Московской области ответили на все интересующие людей вопросы о капремонте многоквартирных домов.
«Ответили на все текущие вопросы как по поводу проводимого капремонта, так и по планам работ на следующие годы», – рассказал гендиректор Валерий Валерий Николов.
В работе выездной комиссии приняли участие сотрудники Министерства ЖКХ Подмосковья, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представители Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Ранее сообщалось, что Воробьёв вместе с командой встретился с жителями посёлка Селятино Наро-Фоминского городского округа. Обсуждали самые актуальные вопросы: строительство дороги до агрохаба, здравоохранение и ЖКХ. Эти темы затрагивались 26 апреля, когда губернатор приезжал на закладку камня нового транспортно-логистического комплекса.

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#минжкх мо
#капремонт
#дома
#наро-фоминск
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с начала сезона потушили 12 лесных пожаров
02 мая 2024, 21:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Московской области с начала пожароопасного сезона ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 11,1 га. В их ликвидации участвовали и 122 сотрудника лесопожарных формирований и 57 единиц техники. Такой статистикой поделились в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона. Там отметили, что все пожары возникли по вине населения.
Как отметили в ведомстве, один из самых эффективных методов обнаружения возгораний – авиамониторинг. Его общая площадь составляет без малого 875,5 тыс. га.
«С увеличением класса пожарной опасности в лесах в подмосковное небо поднимаются самолёты Cessna 182/172, которые отслеживают пожарную обстановку с воздуха. Из-за тёплых среднесуточных температур весной этого года и раннего схода снега в апреле налёт составил 30 часов. Основные полёты проводили по маршрутам Север и Восток. Они проложены над территориями самых сложных лесничеств. Именно там в прошлые годы отмечали наибольшее количество возгораний», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Жителям Подмосковья напомнили, что за неосторожное обращение с огнём, которое привело к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физлиц – штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно и лишение свободы на срок от 8 лет.

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