«Госуслуги» получат платформу для «единого окна» банков и магазинов

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
На портале Госуслуг запустят пилотную версию платформы коммерческих соглашений (ПКС) с Банком России и Минцифрой. Россияне смогут пользоваться услугами от различных финансовых организаций без дополнительного подтверждения личных сведений.
«На базе портала Госуслуги до конца года Центробанк (ЦБ) и Минцифры с участниками финрынка начнут пилотировать платформу коммерческих согласий (ПКС). Ее внедрение позволит гражданам без дополнительного подтверждения сведений о себе получать любые услуги от разных банков, МФО, страховых, брокеров, а в будущем, возможно, и магазинов, медицинских учреждений и так далее», — пишут «Известия».ЦБ пообещал, что на платформе будет храниться только согласие клиента, но не информация о нем. Сведения о пользователе останутся у финансовых учреждений и через API будет передаваться напрямую от организации к организации. Помимо этого, согласие можно будет отозвать.
До этого сообщалось, что онлайн-услугу для банков в Подмосковье дополнили «умным» сервисом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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