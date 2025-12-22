В Госдуме предложили создать русский Call of Duty со стрельбой по украинцам и американцам

22 декабря 2025, 13:27

Депутат Делягин призвал создать в России аналог Call of Duty

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В России стоит создать собственный аналог игры Call of Duty, в которой можно будет стрелять по представителям недружественных стран. Такое предложение в Минцифры направил зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин.





Ранее он обращался в Роскомнадзор с просьбой проверить серию шутеров Call of Duty: Modern Warfare на русофобию и запретить к распространению, поскольку в игре Россия представлена агрессором, а игроки должны выполнять задания, связанные с убийствами российских военных.





«Прошу ваше министерство разработать программу создания русского шутера "ААА"-класса, в котором протагонистом будет русский военный или сотрудник спецслужб, а антагонистами и мишенями — представители недружественных стран (Украины, Великобритании, США, Франции и других)», — приводит «Газета.Ru» текст обращения.