Волонтер предостерегла туристов в Таиланде от фотографий с поссумами
Российским туристам не следует соглашаться на предложение сфотографироваться с сахарными поссумами на пляжах Таиланда, поскольку это дикие животные, не приспособленные к подобным условиям. Об этом сообщила РИА Новости российский волонтер в Таиланде Наталья.
Наталья посоветовала не поддерживать этот бизнес. Она также рекомендовала делать замечания и пригрозить полицией, если местные жители начнут подбрасывать поссумов за хвост.
Сахарный поссум, или сумчатая летяга, — это небольшое древесное животное, похожее на белку. Однако, несмотря на внешнее сходство, оно не является грызуном, а относится к сумчатым. Длина тела поссума может достигать 20 сантиметров, а вес варьируется от 90 до 170 граммов. В нормальных условиях продолжительность жизни этого животного составляет до 15 лет.
