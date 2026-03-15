15 марта 2026, 11:07

Согласно народному календарю, 16 марта отмечается Евтропиев день — дата, когда зима окончательно уступает свои права весне. В народе говорили: «Евтропий путь торопит да снег топит». Но главное, что происходило в этот день, по мнению наших предков, — пробуждение медведя. Хозяин леса выходил из берлоги голодным и злым, а потому встреча с ним сулила беду. Православная церковь 16 марта чтит память мучеников Евтропия Амасийского, Клеоника и Василиска. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Традиции дня

Народные запреты

Главный запрет дня касался леса. Туда не ходили под страхом встречи с проснувшимся медведем-шатуном. По этой же причине не резали скот и не ели мяса. Считалось, что запах крови и свежего мяса привлечет хищника к жилью;

С заходом солнца жизнь замирала. После заката нельзя было выходить из дома. Вместе с человеком в дом могла венуться нечистая сила;

Запрещалось выносить мусор. С ненужными вещами из жилища можно вынести благополучие и достаток;

Запрещалось проводить долговые операции. Одалживать хлеб, соль или деньги после захода солнца — к бедности, а брать взаймы — весь год жить в долгах;

Острые предметы было нежелательно трогать, поскольку это сулило раздор в семье;

Наши предки верили, что 16 марта раны на теле могут стать воротами для злых духов, поэтому дела старались делать максимально аккуратно.

Приметы

