Евтропиев день 16 марта: как защитить дом от бед, привлечь счастье и избежать встречи с нечистой силой, народные приметы
Согласно народному календарю, 16 марта отмечается Евтропиев день — дата, когда зима окончательно уступает свои права весне. В народе говорили: «Евтропий путь торопит да снег топит». Но главное, что происходило в этот день, по мнению наших предков, — пробуждение медведя. Хозяин леса выходил из берлоги голодным и злым, а потому встреча с ним сулила беду. Православная церковь 16 марта чтит память мучеников Евтропия Амасийского, Клеоника и Василиска. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаЕвтропий Амасийский жил на рубеже III–IV веков в Малой Азии. Вместе с братом Клеоником и племянником святого великомученика Феодора Тирона Василиском он принял мученическую кончину около 308 года. После гибели Феодора друзья оказались в темнице, где продолжали проповедовать, обращая в христианство даже язычников-узников.
Новый правитель Асклипиодот подверг их жесточайшим пыткам: святых избивали, поливали кипящей смолой, строгали тела железными крючьями. Но Господь явился мученикам с ангелами и святым Феодором, укрепляя их дух. Когда Евтропия привели в языческий храм для жертвоприношения, он воззвал ко Христу — и началось землетрясение. Стены рухнули, статуя Артемиды разбилась, а свыше раздался глас: «Молитва ваша услышана, и на этом месте будет дом молитвы христиан».
Утром 16 марта Евтропия и Клеоника распяли. Василиска казнили позднее в Команах, где впоследствии воздвигли храм в его честь. Мученикам молятся об укреплении веры, терпении в скорбях и защите от врагов видимых и невидимых.
Традиции дняНа Руси 16 марта ждали солнца. Крестьяне выходили в поля и обходили свои наделы крест-накрест — так закликали весну, просили небесное светило растопить снег и напоить землю живительной влагой. В центре поля оставляли две перекрещенные ивовые ветки — «божий знак», который должен был защитить посевы от града, засухи, воров и лесного зверья.
Солнце считалось главным помощником и в делах житейских. В полдень самые смелые забирались на крыши или пригорки, вставали лицом к светилу и просили достатка для семьи. А на рассвете умывались водой, в которой всю ночь лежал серебряный предмет — чтобы весь год быть здоровыми и красивыми.
Особые обряды проводили замужние женщины. Чтобы «пришить» мужа к дому, отвадить от загулов, брали красную нить, девять раз обматывали вокруг запястья с заговором, а затем тайно пришивали к одежде супруга. Считалось, что после такого никто не сможет разлучить семью.
Добрым знаком было повесить во дворе новый скворечник — это сулило достаток и процветание на весь год. А первый услышанный гром обещал счастье и удачу.
Народные запреты
- Главный запрет дня касался леса. Туда не ходили под страхом встречи с проснувшимся медведем-шатуном. По этой же причине не резали скот и не ели мяса. Считалось, что запах крови и свежего мяса привлечет хищника к жилью;
- С заходом солнца жизнь замирала. После заката нельзя было выходить из дома. Вместе с человеком в дом могла венуться нечистая сила;
- Запрещалось выносить мусор. С ненужными вещами из жилища можно вынести благополучие и достаток;
- Запрещалось проводить долговые операции. Одалживать хлеб, соль или деньги после захода солнца — к бедности, а брать взаймы — весь год жить в долгах;
- Острые предметы было нежелательно трогать, поскольку это сулило раздор в семье;
- Наши предки верили, что 16 марта раны на теле могут стать воротами для злых духов, поэтому дела старались делать максимально аккуратно.
Приметы
- Если 16 марта прогремел первый гром, и он застал рыбу подо льдом — к богатому улову летом;
- Быстро тает снег и бегут ручьи — лето будет дождливым;
- Вокруг дерева снег тает, образуя круги с пологими краями — весна затянется, с крутыми краями — весна ранняя;
- Облака длинными полосами — к сильному ветру;
- Прилетели трясогузки — скоро лёд пойдёт, быть паводку;
- Красный закат — к ветреному дню.