В Госдуме предложили трудовым коллективам отправить заработок бойцам спецоперации

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Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выдвинул предложение трудовым коллективам РФ перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции к Новому году. Об этом сообщают РИА Новости.
«Прикладная помощь фронту тоже никогда не помещает. В Петербурге мы проводим акцию «Один день для победы». Трудовые коллективы перечисляют свой дневной заработок на помощь нашим военным. Было бы здорово, если бы наш опыт получил распространение по всей стране», — заявил депутат.Он также отметил, что российским военным нужна поддержка не только перед праздниками. Парламентарий заявил, что лучшей поддержкой для военнослужащих в новом году станет окончательная перенастройка всего государства на победу в СВО.
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