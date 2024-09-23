В Госдуме прокомментировали просьбы АКИТ разрешить продажи алкоголя на маркетплейсах

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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов не считает, что в России стоит разрешить продавать алкоголь на маркетплейсах.
Напомним, ранее Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой разрешить продажу алкогольных напитков онлайн с использованием биометрии для проверки возраста.
Милонов считает, что алкоголь является врагом российского народа. По словам депутата, из-за пагубной привычки в России ежегодно не рождается несколько миллионов, гибнут молодые люди, которые могли бы жить и работать на благо родины.
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Милонов считает, что алкоголь является врагом российского народа. По словам депутата, из-за пагубной привычки в России ежегодно не рождается несколько миллионов, гибнут молодые люди, которые могли бы жить и работать на благо родины.
«Я убежден, чем меньше всякого рода бухла будет в нашей жизни — тем лучше. И я бы вообще ввел госмонополию на продажу алкоголя на всей территории страны, чтобы изгнать тех, кто хочет спаивать наш народ за звонкую монетку», — заявил Милонов в беседе с Общественной Службой Новостей.
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Элина Позднякова