В Роспотребнадзоре сделали заявление о требованиях платы за примерку платьев

28 марта 2026, 01:19

Роспотребнадзор назвал плату за примерку платьев в свадебных салонах нарушением закона

Плата за примерку свадебных платьев нарушает закон. Это действие по своей сути является ознакомлением с товаром, поэтому за него не должны брать деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.