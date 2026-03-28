В Роспотребнадзоре сделали заявление о требованиях платы за примерку платьев
Плата за примерку свадебных платьев нарушает закон. Это действие по своей сути является ознакомлением с товаром, поэтому за него не должны брать деньги. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Согласно материалу, ранее в Сети появилась информация, что некоторые свадебные салоны начали требовать с невест от двух до пяти тысяч рублей за час-полтора примерки в выходные дни, когда в магазинах много людей.
В ведомстве подчеркнули, что взимание дополнительной платы за примерку ущемляет права потребителей и может рассматриваться как обман. Если же салон предлагает отдельную самостоятельную услугу — например, индивидуальную запись, бронирование зала или помощь стилиста, — то сведения о возмездном или безвозмездном характере такой опции обязаны доводить до клиента.
У человека должна быть возможность спокойно ознакомиться с информацией о дополнительных услугах. При нарушении прав потребителей Роспотребнадзор рекомендует обращаться в ведомство или его территориальные органы напрямую, также можно заполнить специальную форму с жалобой на официальном сайте.
