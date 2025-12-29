В Госдуме предложили увеличивать материнский капитал за многодетность

29 декабря 2025, 14:02

Депутат Милонов: маткапитал за первого ребёнка — это соцзащита, а не демография

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

В России предложили увеличивать размер материнского капитала в зависимости от количества детей в семье. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.





В беседе с «Газетой.Ru» Милонов заявил, что материнский капитал должен стимулировать рождаемость, а потому его размер должен расти для семей с тремя и более детьми.

«Я считаю, что материнский капитал как основная выплата за первого ребёнка, он, конечно, не выполняет своей демографической функции, он выполняет функцию соцзащиты. Да, это хорошее явление, всем нравится, но с точки зрения демографии он непродуктивен. Поэтому давайте увеличивать в зависимости от количества детей так, чтобы рожая пятого, люди знали, что получат достойную поддержку», — сказал депутат.