В Госдуме предложили вернуть 50% скидку при оплате штрафа за нарушение ПДД

03 июля 2025, 01:27

Фото: iStock/igoriss

В Госдуму внесут законопроект, в котором предложено вернуть 50% скидку при оплате штрафа за нарушение ПДД в течение 20 дней. С такой инициативой выступил председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов.







«Внес законопроект, который предлагает вернуться к прежней привычной системе 50%-й скидки - в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа», — поясняет депутат в своем telegram-канале.