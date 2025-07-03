В Госдуме предложили вернуть 50% скидку при оплате штрафа за нарушение ПДД
В Госдуму внесут законопроект, в котором предложено вернуть 50% скидку при оплате штрафа за нарушение ПДД в течение 20 дней. С такой инициативой выступил председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов.
«Внес законопроект, который предлагает вернуться к прежней привычной системе 50%-й скидки - в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа», — поясняет депутат в своем telegram-канале.
Нилов отметил, что данная система при оплате штрафов работала долгие годы. Она снижала как судебную, так и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании. К тому же 50% скидка увеличивала «штрафную собираемость».
Нилов напомнил, что с 1 января этого года в России размеры штрафов за нарушение ПДД увеличились. Скидка за оплату в течение 20 дней была снижена до 25%. Это нововведение депутат охарактеризовал как очередное давление на автомобилистов.