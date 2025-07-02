Суд Москвы наказал таксиста тюрьмой за выбрасывание инвалида на дорогу
Московский городской суд вынес приговор водителю такси, который применил насилие по отношению к инвалиду. Подробности данного инцидента сообщила прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
По предоставленным данным, москвичка через приложение вызвала такси для себя и сына-инвалида. Водитель, который принял заказ и приехал на Тихорецкий бульвар, выразил отказ везти пассажиров в довольно грубой форме. Таксист, применив в отношении калеки силу, вытолкал инвалида-колясочника из салона автомобиля на асфальт, а затем выбросил все вещи пассажиров и уехал.
Первоначально суд назначил таксисту наказание в виде принудительных работ, но прокуратура не согласилась и добилась пересмотра дела. В итоге Московский городской суд вынес новое решение и назначил водителю лишение свободы в виде двух лет колонии, признав виновным по статье «Хулиганство с применением насилия к гражданам».
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