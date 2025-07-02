Суд Москвы наказал таксиста тюрьмой за выбрасывание инвалида на дорогу

02 июля 2025, 20:17

В Москве ужесточили приговор таксисту, выбросившего инвалида из машины

Фото: Istock/Sargis Zubov

Московский городской суд вынес приговор водителю такси, который применил насилие по отношению к инвалиду. Подробности данного инцидента сообщила прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.