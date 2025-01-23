В Госдуме предложили внедрить функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

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Функцию самозапрета покупок на маркетплейсах предложил внедрить вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков. Как пишет РИА Новости, соответствующее обращение направлено в Минэкономразвития РФ.
«В этой связи считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит», — гласит документ.В документе также сказано, что юзер получит возможность самостоятельной настройки параметров, включая срок действия запрета, сумму лимита и категорию товаров.
Автор считает, что такая инициатива поможет тем, кто страдает от бесконтрольных онлайн-покупок, а именно, зависимым людям. Таким образом они смогут избежать финансовых проблем.
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Никита Кротов