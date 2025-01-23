В Подмосковье оцифровали услугу по установлению добровольной опеки

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Установить опеку над несовершеннолетним в Московской области по заявлению родителей или самого ребёнка теперь можно онлайн: такая опция появилась на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Услугу по установлению опеки по заявлению родителей или самого ребёнка оцифровали: теперь назначить несовершеннолетнему опекуна теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг. Для этого нужно авторизоваться, заполнить электронную форму заявления и приложить документы. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.В министерстве напомнили, что по закону у граждан, которые по уважительным причинам не могут исполнять свои родительские обязанности, есть возможность назначить ребёнку опекуна или попечителя. А если ребёнку уже исполнилось 14 лет, он может сам подать заявление о назначении себе опекуна.
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