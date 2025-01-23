Пенсии в феврале 2025 года вырастут: размер выплат, кого коснутся изменения

Фото: iStock/Inside Creative House
В Госдуме заявили, что пенсию снова могут проиндексировать в феврале 2025 года. Причина — инфляция за прошлый год оказалась выше, чем ожидали аналитики.
Уже позже президент РФ Владимир Путин поручит правительству в сжатые сроки проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%. О том, на сколько увеличится размер выплат, а также о предстоящих изменениях в социальной сфере, читайте в материале «Радио 1».
С 1 января страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%. Размер прибавки был рассчитан на основании прогнозов Минэкономразвития: по данным ведомства, уровень инфляции по итогам 2024 года должен был быть на уровне 7,3%. Собственно, на столько и увеличили пенсии в январе.
Но в действительности уровень инфляции оказался иным — 9,52%, о чём свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, пенсии могут дополнительно повысить на 2,22%. Соответственно, пенсия, размер которой составлял 16 000 рублей, увеличится до 17 520 руб., а не до 17 168 руб., как это могло бы быть в январе.
Почти вся пенсия россиян уходит на базовые нужды. Чего только стоят тарифы ЖКХ, которые выросли в среднем на 10% и ещё увеличатся в июле 2025 года. Поэтому, конечно, дополнительная индексация пенсий точно не помешает.
C 1 апреля 2025 года увеличится социальная пенсия — на 14,75% (в соответствии с ростом федерального прожиточного минимума пенсионеров), она индексируется каждый год.
Социальную пенсию получают инвалиды, дети и совершеннолетние студенты очного отделения, которые потеряли одного кормильца или об их родителях ничего не известно. Также на выплаты могут рассчитывать мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 (для малочисленных народов Севера — 55 и 50 лет соответственно), которые не смогли накопить необходимый трудовой стаж для назначения обычной (страховой) пенсии.
Фото:iStock/Denis Vostrikov
Кроме того, с 1 августа 2025 года пенсия работающего пенсионера будет пересчитана в большую сторону с учётом страховых взносов, но не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).
Напомним, что ИПК или пенсионный балл — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или другой деятельности, которая учитывается при расчёте пенсионных выплат (например, прохождение военной службы по призыву или уход за детьми).
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На сколько повысится пенсия с февраля
С 1 января страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%. Размер прибавки был рассчитан на основании прогнозов Минэкономразвития: по данным ведомства, уровень инфляции по итогам 2024 года должен был быть на уровне 7,3%. Собственно, на столько и увеличили пенсии в январе.
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Но в действительности уровень инфляции оказался иным — 9,52%, о чём свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, пенсии могут дополнительно повысить на 2,22%. Соответственно, пенсия, размер которой составлял 16 000 рублей, увеличится до 17 520 руб., а не до 17 168 руб., как это могло бы быть в январе.
Деньги лишними не бывают
Почти вся пенсия россиян уходит на базовые нужды. Чего только стоят тарифы ЖКХ, которые выросли в среднем на 10% и ещё увеличатся в июле 2025 года. Поэтому, конечно, дополнительная индексация пенсий точно не помешает.
«<…> с учетом того, что происходит изменение цен, как в сторону роста, так и в сторону снижения, дополнительная индексация порядка 2—4% была бы актуальной в рамках поддержки граждан», — сообщила NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Юлия Коваленко.
Индексация социальных выплат
C 1 апреля 2025 года увеличится социальная пенсия — на 14,75% (в соответствии с ростом федерального прожиточного минимума пенсионеров), она индексируется каждый год.
Социальную пенсию получают инвалиды, дети и совершеннолетние студенты очного отделения, которые потеряли одного кормильца или об их родителях ничего не известно. Также на выплаты могут рассчитывать мужчины старше 70 лет и женщины старше 65 (для малочисленных народов Севера — 55 и 50 лет соответственно), которые не смогли накопить необходимый трудовой стаж для назначения обычной (страховой) пенсии.
Фото:iStock/Denis Vostrikov
Кроме того, с 1 августа 2025 года пенсия работающего пенсионера будет пересчитана в большую сторону с учётом страховых взносов, но не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК).
Напомним, что ИПК или пенсионный балл — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или другой деятельности, которая учитывается при расчёте пенсионных выплат (например, прохождение военной службы по призыву или уход за детьми).
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Анастасия Чубина