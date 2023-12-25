В Госдуме предложили возмещать ущерб за плохие дороги

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Глава комитета по социальной политике Госдумы РФ Ярослав Нилов предложил принять законопроект о возмещении страховщиками компенсации за ущерб от плохих дорог, полученный в результате действия или бездействия органов власти.
«Потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причинённого в результате незаконных действий госорганов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса», — цитирует RT текст соответствующего законопроекта.
Как подчеркнул сам депутата, автовладельцы ждут такое «коммунальное ОСАГО» уже достаточно давно.
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