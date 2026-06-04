Доступ посторонних к месту исчезновения Усольцевых ограничат на время поисков

04 июня 2026, 05:07

Зона поисков Усольцевых в Кутурчине будет временно закрыта от посторонних лиц

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Зону поисков семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, закроют для посторонних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.





Напомним, что супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в горы Буратинка и Мальвинка в окрестностях посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре они перестали выходить на связь. При осмотре автомобиля семьи следователи не обнаружили туристического инвентаря, зато нашли тайник с крупной суммой денег — в нем находилось 600 тысяч рублей.



В мае 2026 года поисковики и волонтёры выехали к месту исчезновения Усольцевых для возобновления спасательных операций. В настоящий момент они работают на территории точечно, в дальнейшем масштаб планируется расширить.





«Зона поисков Усольцевых будет закрыта от посторонних лиц из-за ведения поисковых мероприятий», — подчеркнули правоохранители.