В Госдуме предложили ввести 13-ю зарплату к Первомаю
Депутаты «Справедливой России» внесли в Государственную думу законопроект о введении 13-й зарплаты к Первомаю.
Как сообщает argumenti.ru, авторы инициативы предлагают дополнить Трудовой кодекс РФ нормой, которая обяжет работодателей выплачивать премию в размере среднего месячного заработка к началу мая.
Действующее законодательство не требует от компаний премировать сотрудников к праздникам, оставляя этот вопрос на их усмотрение. Парламентарии подчеркнули социальную значимость 1 Мая как Дня солидарности трудящихся и необходимость законодательно закрепить 13-ю зарплату.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов полагает, что такая мера повысит реальные доходы граждан, особенно перед отпускным сезоном, станет актом заботы о людях труда и возродит соответствующие традиции.
