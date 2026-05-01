Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки

В России с 1 мая усложняется процедура снятия граждан с регистрационного учета. Соответствующая информация следует из приказа МВД на портале опубликования правовых актов.



Теперь снять с регистрационного учета можно будет только на основании судебного решения о фиктивной регистрации. Новые правила касаются ситуаций, когда регистрация была оформлена без намерения проживать по указанному адресу.

Ранее такие решения могли приниматься на основании внутренней проверки. Теперь для этого потребуется вступивший в силу приговор, постановление или решение суда, подтверждающее, что регистрация была фиктивной. Окончательное решение о снятии с учета будут принимать руководители или их заместители органов регистрационного учета.

Под действие этой нормы подпадают как зарегистрированные лица, предоставившие ложные сведения, так и собственники или наниматели жилья, оформившие прописку без фактического заселения. Также это касается граждан, в отношении которых уже есть процессуальные документы.

Екатерина Коршунова

