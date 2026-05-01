В Госдуме объяснили ключевую ценность Праздника Весны и Труда

Депутат Гаврилов: Первомай символизирует объединение людей ради достойной жизни

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что в Первомай россияне задумываются о ценности труда.





В беседе с NEWS.ru парламентарий сообщил, что Праздник Весны и Труда имеет глубокие исторические корни и, несмотря на ход времени, сохраняет актуальность в современном обществе. Гаврилов отметил, что День Первомая даёт повод задуматься о ценности труда, о том, как труд формирует общество, укрепляет связи между людьми и делает возможным развитие.

«Это праздник, когда весна встречается с человеческой силой, когда руки, создающие будущее, получают заслуженное внимание и благодарность. Это день с богатой историей и глубоким содержанием. Он родился из борьбы рабочих за свои права в конце XIX века и стал символом объединения людей, стремящихся к достойной жизни, уважению труда и социальной поддержке», — подчеркнул политик.