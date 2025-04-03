В Минобрнауки РТ раскрыли, как будет проходить тестирование детей мигрантов перед школой

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Для поступления в школу детям мигрантов нужно будет успешно выполнить 90% заданий на тестировании русского языка. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Рамис Музипов, передает «Татар-информ».
По его информации, первоклассники должны будут сдать только устную часть, а школьники со 2-го по 11-й класс — и устную, и письменную. Во время сдачи экзамена будет вестись аудио- и видеозапись, запрещается использование любых подсказок, телефонов, справочников, шпаргалок и т.д.
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«Если будет установлен факт нарушения, то результаты аннулируются. Если ребенок успешно прошел тестирование, то предметная комиссия в течение трех дней проверит ответы, поставит оценку, посчитает баллы и проинформирует родителей и школу, которая его направила», — уточнил замминистра образования и науки республики Татарстан.Провалившему тестирование иностранцу предложат пройти дополнительное обучение русскому языку, а после снова пригласят на тестирование.
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Данил Пономарев