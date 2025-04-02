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В Ленинском округе выявили «резиновую» квартиру для мигрантов

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

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Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы десять иностранных граждан, выявили полицейские в одном из домов в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверку соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации проводили участковые уполномоченные. Они выяснили, что хозяйка квартиры в Купелинке поставила на миграционный учёт десять человек, однако места для проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.
Хозяйку квартиры задержали, завели против неё уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

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В девяти округах Подмосковья отремонтировали светофоры
02 апреля 2025, 10:45

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Светофоры, расположенные на региональных дорогах в девяти округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Светофоры починили на дороге в посёлке Отрадное городского округа Красногорск, на Заводской улице в посёлке Любучаны округа Чехов, на Павлинском шоссе в Балашихе, на улице Свердлова в Подольске, на проспекте Кирова в Коломне, на Пролетарском проспекте в Щёлкове и на улице Академика Янгеля в Красноармейске», — говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Озерецкое Дмитровского округа и селе Михайловская Слобода Раменского округа починили сломавшиеся вызывные кнопки на светофорах для пешеходов.

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#дороги
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 4,1 тыс. машин
02 апреля 2025, 10:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 4,1 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю в Московской области эвакуировали 4 тысячи 145 машин-нарушителей, что на 143 автомобиля меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин эвакуировали на территории округа Красногорск — 438. Второе место недельного антирейтинга занял Ленинский округ: 369 эвакуированных машин, на третьем месте Химки: 352 машины, на четвёртом — Мытищи (328 машин), а замыкает топ-5 антирейтинга округ Люберцы, откуда на штрафную стоянку увезли 277 автомобилей.

Узнать, где находится машина, эвакуированная в Московской области, автовладельцы могут по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».

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Подмосковные гребцы выиграли две медали всероссийских соревнований
02 апреля 2025, 10:16

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Московской области Мария Давыкоза в дисциплине «байдарка-одиночка (К-1)» на дистанции 500 м среди женщин. Золотую медаль выиграла спортсменка из Красноярского края, а третье место заняла москвичка», — говорится в сообщении.
Бронзовую медаль завоевал в аналогичных соревнованиях среди мужчин подмосковный спортсмен Артём Михеев. Золотая медаль досталась представителю республики Марий Эл, а серебряная — спортсмену из Москвы.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ проводятся в Краснодаре с 29 марта по 2 апреля.

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Подмосковные ветеринары заметили рост числа падений питомцев из окон
02 апреля 2025, 10:15

Фото: iStock / lkoimages

Ветеринары подмосковного Минсельхозпрода отметили росте числа случаев падения домашних питомцев из окон с наступлением тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В тёплые дни кошки предпочитают проводить время на подоконниках, наслаждаясь солнечными лучами и наблюдая за птицами. Однако это может привести к серьёзным последствиям. Несколько лет подряд ветеринары фиксируют случаи, когда кошки выпадали из окон, особенно в домах, где установлены незакреплённые экраны или москитные сетки. Под давлением питомца эти конструкции могут не выдержать и привести к трагедии. Открытое окно и инстинктивное стремление прыгнуть за птицей повышают вероятность падения», – отметили в ведомстве.
При падении с высоты животные могут получить переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Даже если кажется, что кот не пострадал, необходимо показать его ветеринару, чтобы исключить скрытые повреждения.

При этом москитные сетки не являются надежной защитой для домашних животных. Ветеринары рекомендуют устанавливать специальные сетки «антикошка» из прочного материала, имеющие усиленную конструкцию.

В Минсельхозпроде также предупредили об особой опасности вертикального проветривания. Откидная створка окна создаёт опасный треугольник, в котором питомцы могут застрять, получить серьезные травмы или даже погибнуть от удушья.

Также для владельцев квартир на первых этажах важно защитить окна, так как случайно оказавшаяся на улице кошка может испытать стресс, потеряться или получить травму.

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Подмосковная лицеистка выиграла Пекинский молодёжный конкурс научного творчества
02 апреля 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ученица 11-го класса физико-математического профиля Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Диана Имаева заняла первое место на Пекинском молодёжном конкурсе научного творчества. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Диана представила работу в секции «Физика и астрономия» на тему использования вихревых труб на водородных электростанциях. Девочка обучается в Физтех-лицее с сентября 2023 года и уже зарекомендовала себя как способная и прилежная ученица», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что Имаева активно участвует в олимпиадах и научных проектах, постоянно участвует в муниципальных этапах Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, математике, физике и биологии.

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