В Ленинском округе выявили «резиновую» квартиру для мигрантов

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Квартиру, в которой были фиктивно зарегистрированы десять иностранных граждан, выявили полицейские в одном из домов в микрорайоне Купелинка деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверку соблюдения иностранцами режима пребывания на территории Российской Федерации проводили участковые уполномоченные. Они выяснили, что хозяйка квартиры в Купелинке поставила на миграционный учёт десять человек, однако места для проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.Хозяйку квартиры задержали, завели против неё уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.
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