Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,2 тысячи рублей
Средняя пенсия по старости в России по состоянию на 1 октября 2025 года составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
Согласно информации ведомства, средний размер пенсии достиг 25 198,92 рубля, тогда как на 1 января 2025 года он составлял 24 979,27 рубля. При этом работающие пенсионеры получают в среднем 22 378,72 рубля, а неработающие — 25 847,43 рубля.
Ранее стал известен размер пенсии певицы Лолиты Милявской. По словам самой артистки, она не соответствует тем налогам, которые она платит.
