Средняя пенсия по старости в России составила почти 25,2 тысячи рублей

08 ноября 2025, 02:36

Средняя пенсия по старости в России по состоянию на 1 октября 2025 года составила почти 25,2 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.