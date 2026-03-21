В Госдуме предложили закрепить ежегодную индексацию страховых пенсий с 1 января

21 марта 2026, 05:40

Инициативу ежегодно индексировать страховые пенсии с 1 января выдвинул глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его слова приводит РИА Новости.





По словам депутата, опыт 2026 года подтвердил жизнеспособность такого подхода. Тогда индексацию провели с начала года, причем ее уровень изначально заложили выше как прогнозной, так и фактической инфляции.



«Я считаю, это правильно. С 1 января и нужно оставить. И хорошо применялась модель в прошлом году, когда 1 января проиндексировали, уровень инфляции фактически оказался выше прогнозной, и 1 февраля доиндексировали», — заявил Нилов.