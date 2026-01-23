Достижения.рф

Житель Липецкой области стал мультимиллионером благодаря одному удачному выбору

Житель Липецкой области выиграл 100 млн руб в лотерею благодаря рисунку девушки
Житель Липецкой области стал обладателем 100 миллионов рублей благодаря удачному выбору лотерейного билета. Роман приобрел подарочный набор с 15 купонами в День Конституции, 12 декабря. Об этом пишет РИА Новости.



Его внимание привлекла девушка, изображенная на тубусе. По словам россиянина, именно этот рисунок внушил ему уверенность в победе. Теперь Роман планирует потратить выигрыш на улучшение жизни своей семьи и исполнение давних мечт.

Ранее стало известно, что «Столото» составило топ самых удачливых регионов по итогам новогоднего тиража «Русского лото», в котором разыграли рекордные 4,2 млрд рублей. Лидером рейтинга стала Свердловская область.

До этого трое россиян разделили между собой миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» – это произошло впервые в истории лотереи.

