«Васька», «Губошлеп» и «Булка»: Знаменитости раскрыли свои школьные прозвища в честь 1 сентября

Буланова рассказала, что в школьные годы ее прозвали Булкой

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

1 сентября — день, который важен даже для тех, кто давно покинул школьные парты. Годы, проведённые в классе, остаются одними из самых ярких воспоминаний, и в честь Дня знаний Life.ru попросил знаменитостей вспомнить свои школьные прозвища.





Дмитрий Губерниев рассказал, что его звали «Губошлепом». Он сильно переживал из-за этого, пока один случай не перевернул отношение маленького Димы к обидному прозвищу.





«Ко мне подошла девочка из 8-го класса — роскошная Анжела. Она сказала: «Не слушай ты этих бестолочей, наступит время — и все они захотят прильнуть к твоим классным губам», — поделился комментатор.

«В школе было прозвище Булка, Булочка», — добавила исполнительница, подчеркнув, что не обижалась.

«Меня в школе прозвали Вася, Васька. Это прозвище пошло как сокращение от моей фамилии — Вассерман», — прокомментировал собеседник.