«Васька», «Губошлеп» и «Булка»: Знаменитости раскрыли свои школьные прозвища в честь 1 сентября
Буланова рассказала, что в школьные годы ее прозвали Булкой
1 сентября — день, который важен даже для тех, кто давно покинул школьные парты. Годы, проведённые в классе, остаются одними из самых ярких воспоминаний, и в честь Дня знаний Life.ru попросил знаменитостей вспомнить свои школьные прозвища.
Дмитрий Губерниев рассказал, что его звали «Губошлепом». Он сильно переживал из-за этого, пока один случай не перевернул отношение маленького Димы к обидному прозвищу.
«Ко мне подошла девочка из 8-го класса — роскошная Анжела. Она сказала: «Не слушай ты этих бестолочей, наступит время — и все они захотят прильнуть к твоим классным губам», — поделился комментатор.
Он добавил, что после вышеописанного случая с гордостью носил звание Губошлепа Всея Руси.
Певица Татьяна Буланова призналась, что ее прозвище было созвучно фамилии.
«В школе было прозвище Булка, Булочка», — добавила исполнительница, подчеркнув, что не обижалась.
Политик и участник интеллектуального шоу «Своя игра» Анатолий Вассерман пояснил, что его прозвище было связано с частым для того времени кошачьим именем, из-за чего он не переживал.
«Меня в школе прозвали Вася, Васька. Это прозвище пошло как сокращение от моей фамилии — Вассерман», — прокомментировал собеседник.