Вассерман предложил ввести новый предмет в школьную программу
Анатолий Вассерман предложил ввести уроки логики в школьную программу
Анатолий Вассерман заявил, что логика должна стать основой формирования системного мышления у школьников.
Анатолий Вассерман подчеркнул, что современная школа нуждается в дисциплинах, формирующих целостное мировоззрение учащихся.
«В школе жизненно необходимо ввести именно совокупность дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира. На первом месте среди этих дисциплин — логика», — заявил парламентарий.Публицист отметил, что изучение логики поможет школьникам развивать критическое мышление и лучше понимать взаимосвязи между различными областями знаний. Это предложение стало частью дискуссии о реформировании образовательной системы — ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил исключить учебные занятия по субботам и отменить домашние задания на выходные дни для снижения нагрузки на учащихся.
Депутат также добавил, что введение логики в школьную программу могло бы стать ответом на вызовы современности, когда учащиеся сталкиваются с большими объемами разрозненной информации. По его мнению, этот предмет поможет им структурировать знания и противостоять манипуляциям.